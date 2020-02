Sandra Maestri e Marco Sarra ripescati/ Tornano in gioco a La Pupa e il Secchione

Doppio colpo di scena nella nuova puntata de La pupa e il secchione. Dopo la squalifica di De Benedetti e Carlotta Cocina, arriva un ripescaggio. L’ultima coppia eliminata rientra infatti in gioco: si tratta di Sandra Maestri e Marco Sarra che, con tanto di bagagli, tornano nella villa con un comunicato tra le mani. È Marco a svelarne il contenuto: “Secchiona Maestri, pupo Marco eravate già a casa ma alla luce della squalifica di De Benedetti e Carlotta siete stati ripescati. Siete tornati in villa a gara iniziata, rientrerete in gara col punteggio della coppia ultima in classifica. Se accettate strappate il comunicato e bentornati!”

Sandra Maestri e Marco Sarra tornano a La Pupa e il Secchione e viceversa

Sandra Maestri e Marco Sarra accettano di rientrare in gioco e fanno ufficialmente il loro ritorno in gara. Una grande sorpresa per i compagni di avventura che non si aspettavano questo ulteriore colpo di scena dopo l’uscita di De Benedetti e Carlotta. A prenderla davvero male è però Mazzoni. Chi ha seguito le scorse puntate sa, infatti, che Marco Sarra ha iniziato un corteggiamento serrato nei confronti di Angelica, pupa della quale Mazzoni è follemente innamorato. Questo dà il via a nuove problematiche per il secchione che credeva di essersi “liberato” di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA