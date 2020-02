GIOVANNI DE BENEDETTI E CARLOTTA COCINA, VIDEO LITE/ “Mi fai male! Ma sei pazzo?”

Inizia subito col turbo la nuova puntata de La Pupa e Il Secchione. Va infatti in onda quanto accaduto tra De Benedetti e Carlotta Cocina che causa l’intervento di Paolo Ruffini. Viene così mostrata la scena “incriminata”: De Benedetti è a letto a dormire quando Carlotta arriva e lo sveglia con dell’acqua sulla testa. Lui si alza, si asciuga i capelli poi torna a letto per provare a dormire ma Carlotta fa capire di non volerlo lì con lei. Ha così inizio una lite per un cuscino, i due si provocano a vicenda ma tutto peggiora quando De Benedetti, per fermarla, tiene il suo polso senza lasciarlo andare. Lei chiede ripetutamente che lo lasci ma lui continua a trattenerla. “Ma mi fai male, sei impazzito?” lamentando, infine, di avere il polso rosso. Paolo Ruffini, di fronte a queste immagini, è pronto a svelare il provvedimento: di cosa si tratterà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lite tra Giovanni De Benedetti e Carlotta Cocina

C’è aria di crisi a La Pupa e Il Secchione e Viceversa, dopo che nell’anteprima della puntata che andrà in onda stasera sono state mandate delle immagini di una litigata tra Giovanni Tobia De Benedetti e Carlotta Cocina. Grazie al promo di oggi, scopriamo infatti che fra De Benedetti e la Cocina ci sarà qualche attrito. “Lascia il cuscino”, le dice lui in camera, stringendole il polso. “Lasciami Giovanni lasciami”, implora la ragazza. In seguito, il gruppo di concorrenti verrà convocato dal conduttore per una comunicazione speciale: si tratta forse di un’espulsione? Ancora non lo sappiamo, ma da ciò che abbiamo imparato dal programma è probabile che possa essere escluso per aver usato dei toni poco educati con lei, arrivando quasi alle mani.

Lite De Benedetti e Cocina: la coppia verrà espulsa?

Che cosa succederà a Carlotta Cocina nella puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa di questa sera? I fan del programma sono già in delirio a causa della clip promozionale diffusa in questi giorni, dove assistiamo ad un battibecco fra la ragazza e il partner Giovanni Tobia De Benedetti. “Lascia il cuscino, lascialo”, le intima lui, stringendole il polso. “Mi fai male Giovanni, mi fai male”, stridula lei. In seguito, il presentatore decide di convocare l’intero gruppo per un provvedimento, anche se dalle anticipazioni non viene spiegato se si tratta di un’espulsione o una penalizzazione per la coppia. La cosa che al momento rimane un mistero è il motivo della lite tra loro due: non è chiaro se sia legato a quanto accaduto fra i due ragazzi, anche se è molto probabile. E soprattutto non sappiamo se la miccia che ha fatto scoppiare l’incendio tra la pupa e il suo secchione sia stata la gelosia. Possiamo ipotizzare che in qualche modo sia legata a quanto accaduto sul finale della scorsa puntata, cioè agli apprezzamenti che ha fatto De Benedetti nei confronti della pupa Stella Manente, che hanno oltretutto causato un diverbio tra lui e Andrea Santagati.





