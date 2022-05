Sandra Milo a Orietta Berti: “Hai fatto l’amore solo con Osvaldo?”/ Confessione…

La confessione di Orietta Berti a Sandra Milo

Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi, tre donne con una carriera straordinaria alle spalle, ciascuna in un settore diverso del mondo dello spettacolo, hanno deciso di tuffarsi in una nuova avventura. Questa sera, alle 21.15, parte il nuovo programma Sky “Quelle brave ragazze” che ha per protagoniste proprio la Milo, la Maionchi e la Berti. Come svela il portale Davide Maggio, già nel corso della prima puntata, non mancheranno le sorprese. Le tre amiche si ritrovano così intorno al tavolo per fare colazione e, tra una parola e un’altra, Orietta e Sandra cominciano a parlare di uomini ricordando anche le vacanze con le amiche.

Deborah, Ciro e Azzurra, figli Sandra Milo/ Lei: "devo lavorare per aiutarli"

La Berti racconta di aver fatto l’ultima vacanza con le amiche quando aveva quindici anni. Le due, così, si concentrano soprattutto sull’argomento uomini e Orietta si lascia andare ad una confessione che lascia senza parole la Milo.

Orietta Berti, Sandra Milo e Mara Maionchi, confessione sugli uomini

Orietta Berti racconta così di aver fatto l’amore solo con il marito Osvaldo. Una confessione che stupisce Sandra Milo che, inizialmente incredula, chiede: “Hai avuto solo lui? Hai fatto l’amore solo con lui? E con nessun altro?”. “Perchè, devo andare con qualcun altro?“, ha chiesto a sua volta la Berti ricevendo dalla Milo la seguente risposta – “Per carità, non è obbligatorio“.

SANDRA MILO “SECONDO UN MAGO MI SPOSO ENTRO L’ANNO”/ “Se fosse un grande amore…”

Alla conversazione, poi, come racconta sempre Davide Maggio, ha partecipato anche Mara Maionchi a cui la Milo ha chiesto se anche lei avesse avuto rapporti solo con il marito Alberto. “Un uomo solo dopo che mi sono sposata, sì. Ma non è che ho fatto fatica. […] Sessualmente io non sono proprio la regina del tango“, è stata la risposta della Maionchi.

LEGGI ANCHE:

Cesare Rodighiero, Moris Ergas e Ottavio De Lollis/ Tre grandi amori di Sandra Milo

© RIPRODUZIONE RISERVATA