Sandra Milo a Pomeriggio 5/ Il debutto su Instagram tra previsioni e… uccelli!

Pubblicità

“Salve, non avrei mai pensato un giorno di essere qua in un video a parlare con voi… di uccelli”. È con queste parole che, solo pochi giorni fa, Sandra Milo faceva il suo debutto su Instagram. Un esordio col botto per l’attrice 87enne che in meno di un mese ha già conquistato oltre 7 mila follower. Foto e video esilaranti popolano il suo account che ha riscosso tantissimo successo. In particolare il video in cui si è interrogata sugli uccelli: “esistono anche dei problemi minori. – si è infatti detta la Milo – Ci sono nelle nostre città ci sono tanti gabbiani, piccioni, cornacchie. Ma vi siete accorti che non passano più i passerotti, i pettirossi, le rondini. Dove sono finite?” si è allora chiesta preoccupata. “Io penso che siano i loro fratelli più grandi a mangiarseli. La cosa mi addolora molto. […] Vogliamo fare qualcosa per risolvere questo che è un problema piccolo, ma è un problema?”, ha infine proposto.

Pubblicità

Sandra Milo diventa “Amuchina l’indovina”: l’attrice ospite a Pomeriggio 5

È bastato questo video per rendere l’account Instagram di Sandra Milo popolare in poche ore. Ormai è infatti un vero e proprio fenomeno, tanto che Barbara D’Urso ha deciso di parlarne nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi 28 aprile proprio in collegamento con l’attrice che racconterà al pubblico di Canale 5 com’è nata l’idea di debuttare su Instagram. “Amuchina la vostra indovina…sentiamo cosa ci dirà oggi!” ha d’altronde scritto la Milo nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo solo poche ore fa e con tanto di costume da indovina….

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal) in data: 3 Apr 2020 alle ore 6:27 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA