Sandra Milo: “Botte dai miei amori passati”/ “Ho ancora i segni dei loro colpi…”

Sandra Milo si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de L’incontro. L’attrice, attualmente impegnata come inviata de La vita in diretta estate insieme alla figlia Debora, racconta di avere tra i progetti a cui sta lavorando anche un film con l’ultimagenita Azzurra e di voler avviare anche un’attività commerciale con il figlio Ciro. Una donna che ha ancora tanta voglia di lavorare e che culla un sogno: quello di poter lasciare in eredità ai figli una grande casa. “Non l’ho mai avuta. Vivo in affitto. Sono una che non sa fare affari. Ho un rapporto strano con il denaro. Se lo hai ti costringe a fare cose che non vorresti e io voglio essere libera”, racconta l’attrice ai microfoni di Elvira Serra. Il desiderio personale, invece, è quello di poter fare una vacanza in Trentino: “Ogni anno d’inverno penso alla stessa cosa, poi non ci vado mai”, spiega.

SANDRA MILO E GLI AMORI PASSATI: “PER LORO AMORE SIGNIFICAVA POSSESSO”

La vita sentimentale di Sandra Milo è stata turbolente. L’attrice racconta di portare ancora i segni dei colpi ricevuti da alcuni degli uomini che ha avuto accanto. “Mi porto ancora i segni dei loro colpi“, confessa. “Da un orecchio non ci sento più e l’altro è stato operato più volte. Questo grazie ad Ergas (il padre della figlia Debora ndr) cui devo anche la mascella rotta“, spiega ancora. Ma anche con altri amori non andò meglio. “De Lollis mi fece andare il fegato a pezzi, ma mi sono sempre rialzata e mi riconosco la responsabilità di averli scelti”. Poi riflette sui motivi di tale atteggiamento nei suoi confronti: “Sono uno spirito libero. Per questi uomini amore significava possesso ed io non potevo essere ingabbiata”, racconta ancora.

SANDRA MILO E FERICO FELLINI: “NON SONO MAI ANDATA SULLA SUA TOMBA”

Il grande amore di Sandra Milo si chiama Federico Fellini che l’attrice sente ancora al proprio fianco. Quello provato per Fellini è un sentimento che, ancora oggi, accompagna la Milo che confessa di non essere mai stata sulla sua tomba. “Non è che non abbia accettato l’idea che sia morto, ma lui per me c’è ancora e non è un pensiero nostalgico, ma vivo, reale. La tomba è qualcosa di chiuso e di definitivo, non intendo andare a trovarlo lì e non pensi che a lui la cosa interessi”, svela. Infine, l’attrice racconta di considerarsi una donna fortunata perchè “non mi lascio mai prendere dalla disperazione”.



