Sandra Milo choc: “Ho avuto amori violenti”/ “Sul mio corpo porto ancora le ferite…”

Sandra Milo e gli amori del passato

Quella di Sandra Milo che il prossimo 11 marzo spegnerà 90 candeline è una vita ricca di eventi da raccontare. Oltre ad aver costruito una carriera brillante, l’attrice ha avuto una vita privata in cui l’amore è sempre stato il protagonista principale. Non sempre, però, l’amore ha portato a Sandra quella felicità e serenità che sperava di avere. La Milo che ha deciso di scrivere la propria autobiografia per raccontare anche dettagli inediti della sua vita, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Gente, si è soffermata sugli amori vissuti in passato. Se il grande amore della sua vita è stato Federico Fellini che porta ancora nel cuore, non sono mancati amori sbagliati.

Sandra Milo/ "Federico Fellini è stato l'amore della mia vita"

L’attrice che non ha mai nascosto di aver sofferto tanto per amore ha così confessato di aver avuto degli amori estremi e, in alcuni casi, anche violenti di cui porta ancora le ferite sul proprio corpo.

Sandra Milo e il doloroso passato sentimentale

“Ho avuto amori estremi. Anche violenti sono stati. E nel mio corpo porto ancora le ferite delle conseguenze degli amori passati. Ma non sono una donna che nutre rancore”, ha raccontato Sandra Milo a Gente. Già in passato l’attrice aveva parlato delle violenze subite e delle ferite che ancora sono presenti sul suo corpo.

CIRO E AZZURRA, FIGLI DI SANDRA MILO/ "Mia figlia era morta ma una suora l'ha riportata in vita"

“Ancora oggi porto le tracce. Sono stata operata alle orecchie per le violenze subite, poi un orecchio l’ho recuperato… la mascella rotta, il naso e altre cose. Però non è tanto il dolore fisico, è il fatto che qualcuno che dice di amarti ti fa queste cose. E’ difficile capire perché questa violenza che è insita nell’uomo da sempre”, aveva raccontato ad Eleonora Daniele nel corso della puntata di Storie Italiane trasmessa il 22 settembre 2020.

LEGGI ANCHE:

SANDRA MILO/ Fisco e problemi economici, lei ammette: "Non è ancora finita!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA