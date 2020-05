Sandra Milo: “Conte mi ha spiazzata”/ “Sciopero della fame? Non mi è pesato”

Pubblicità

Reduce dall’incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Sandra Milo si racconta ai microfoni del Corriere della Sera. L’attrice è stata ricevuta dal Premier dopo lo sciopero della fame, iniziato per chiedere più attenzioni nei confronti dei lavoratori con partita Iva. «Intanto volevo fare come le suffragette, che si sono incatenate per ottenere il diritto di voto. Lo sciopero della fame, invece, non mi è costato: da quando è cominciata la pandemia ho ridimensionato la mia dieta, non riuscivo a mangiare con l’ angoscia per tutti quei morti», ha raccontato l’attrice che si è anche incantenata. Sul posto è stata accompagnata da Alessandro Di Sarno delle Iene. Un gesto, in seguito al quale, è stata ricevuta da Conte a cui ha chiesto di abolire l’iva fino al 2021. Sull’incontro avuto con il Premier, la Milo ammette di essere stata spiazzata: «Siamo in tanti, noi lavoratori con partita Iva, e non solo quelli dello spettacolo: gli artigiani, i parrucchieri, i ferramenta… Il premier ha la qualità rara di spiazzarti: questa è l’ arma vincente di Giulio Cesare e dei grandi strateghi».

SANDRA MILO: “IL MALORE? SOLO STRESS. HO UN’AMICIZIA AMOROSA”

Dopo l’incontro con Conte, Sandra Milo si è sentita male, ma l’attrice, al Corriere della Sera, assicura di star bene e si essere stata male solo per lo stress. «Era lo stress… Mi hanno fatto il prelievo del sangue, controllato pressione e cuore. Sono sotto osservazione. Ieri mia figlia Debora (Ergas, ndr ) è venuta a casa con un vassoio di cannoli e mi ha costretta a mangiarne subito uno», ha spiegato la Milo che ha già vissuto l’emozione d’incontrare il nipotino Flavio. La Milo, infatti, ha svelato nuovi dettagli sull’amicizia amorosa che sta vivendo con Alessandro Rorato, ristoratore veneto che ha 37 anni meno di lei. «A Venezia, qualche anno fa, a cena con Luca Zaia e la moglie. Ogni tanto mi mandava un piccolo pensiero, una volta uno scrigno che quando lo apri si illumina e suona. Poi abbiamo cominciato a frequentarci, mi faceva trovare i fiori al ristorante, è un uomo di altri tempi. In queste settimane ci siamo sempre sentiti: a volte ero un po’ depressa io, a volte lui…», ha confessato.



