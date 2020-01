Sandra Milo e i bambini spaventati a Domenica In/ Dietro di lei qualcosa di strano…

SANDRA MILO E I BAMBINI SPAVENTATI A DOMENICA IN: COSA È SUCCESSO?

Giallo a Domenica In durante l’intervista di Sandra Milo. L’amatissima attrice era in lacrime parlando delle difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, ma i fan e i telespettatori sono stati attirati da altro, qualcosa che stava accadendo alle sue spalle. La cosa non è passata inosservata neppure su Twitter, del resto i social sono sempre molto attenti a segnalare stranezze e curiosità. E così è accaduto mentre Sandra Milo parlava della sua lunga battaglia per avere i suoi figli. I bambini seduti dietro l’attrice, come riportato da Leggo, sono apparsi all’improvviso molto spaventati, ad un certo punto il maestro che era con loro si è avvicinato e pare che abbia detto loro qualcosa, almeno così è sembrato. «Ma cosa sta dicendo alle bambine che sono così spaventate?», si è chiesto qualcuno su Twitter. Il mistero però non è stato chiarito: restano le domande di chi in quel momento stava seguendo l’intervista nella quale Sandra Milo si è raccontata a cuore aperto, tra lavoro e vita privata. Infatti Mara Venier all’inizio aveva evidenziato: «Abbiamo entrambe un grande amore per le nostre mamme e un grandissimo amore per i nostri figli – le sue parole – e non è stato affatto facile, come sappiamo. La nostra storia è molto simile».

