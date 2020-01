Sandra Milo/ Dai 17 anni con Federico Fellini al rapporto con il fidanzato Alessandro Rorato…

Sandra Milo ospite di Domenica In, il contenitore televisivo di successo condotto da Mara Venier su Rai1. L’attrice ed icona del cinema italiano torna nuovamente dalla zia Mara per raccontarsi a cuore aperto tra vita professionale e privata. Recentemente la Milo era stata ospite del programma di successo della domenica di Raiuno rivelando alcuni dettagli finora inediti sulla sua vita. “Ogni volta che mi riguardo penso ma chi è quella? Ero io? Sono sempre stata proiettata nel presente. Né nel futuro, né nel passato. Sono molto presa a vivere la vita adesso, a non lasciarmi sfuggire niente. Per me sono sempre stati importanti i sentimenti. Ero sempre pronta a scappare, a lasciare il lavoro, in favore di queste cose. In effetti ho avuto una fortuna che forse non meritavo, lavoro più adesso che sono vecchia, forse perché non inseguo più l’amore come quando ero giovane” ha detto la Milo che ha anche parlato del rapporto d’amore condiviso con il regista Federico Fellini. Un rapporto importante che la Milo ha deciso di chiudere proprio quando il regista de “La dolce vita” le aveva proposto di uscire allo scoperto.

Sandra Milo e Federico Fellini: “siamo stati insieme per 17 anni”

La storia d’amore tra Sandra Milo e Federico Fellini è stata una delle più chiacchierate di sempre. Un lungo amore durato 17 anni e terminato quando il regista ha proposto all’attrice e sex symbol di vivere la propria relazione alla luce del sole: “quando lui mi ha detto ‘Basta essere amanti, voglio stare con te’ io non ho accettato. Noi eravamo stati insieme per 17 anni. Una storia clandestina, un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché era solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi. Ho pensato: ‘Se quest’amore così fantastico e un po’ irreale, lo trasformo in qualcosa di normale, dove lui può dirmi ‘Che ci hai messo in questo sugo?’ o ‘Spendi troppo’ o ‘Sei ingrassata’, io ci rimango male’. Volevo conservare l’amore straordinario che è ancora dentro me e mi dà forza e felicità, dovevo lasciarlo così com’era, senza banalizzarlo con una storia di vita in comune. Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così”. Fellini, infatti, era sposato con Giulietta Masina, donna per cui la Milo ha sempre avuto una grandissima stima: “volevo molto bene a Giulietta. Era una donna fantastica, intelligente, curiosa, piena di fantasia e molto generosa. Se mi sentivo a disagio con lei? Ma no, condividevamo amore. Era un amore condiviso. Lei lo amava molto e anch’io. Quando si ha un uomo come Federico, è impossibile pensare di tenerlo solo per sé”.

Sandra Milo fidanzato: “ci vediamo ogni tanto”

Oggi Sandra Milo ha un nuovo amore. Si tratta del fidanzato Alessandro Rorato, un uomo che vive in Veneto. A Domenica In l’attrice ha raccontato: “dice sempre delle cose così carine. Quando lo sento la mattina, mi dice ‘Stanotte ti ho pensato’. È un grandissimo lavoratore. Ci vediamo ogni tanto. Non ho il coinvolgimento dei sensi, tutto ha un limite, però mi piace perché se mi fanno male i piedi mi toglie le scarpe, ma non lo fa come si fa a una nonna ma con grazia e garbo. Ho un sacco di ragazzotti che mi ronzano intorno, ma ho il terrore che lo facciano per fregarmi la borsa”.



