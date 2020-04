Sandra Milo è l’indovina Amuchina/ “Chi inventerà il vaccino per il Coronavirus…”

Sandra Milo si è messa in testa di far sognare e divertire i propri fan in questo periodo di quarantena sbarcando sui social e, in particolare, in queste ore si è travestita dall’indovina Amuchina per dire la sua sul Coronavirus. Alcuni ci hanno visto una vena polemica di una persona che sembra pronta a puntare il dito proprio contro quello che sta accadendo con la pandemia in cui, alla fine, saranno alcuni a guadagnarci a discapito di altri, mentre altri ci hanno colto la sua vena ironica. Dove sta la verità? Forse non lo sapremo mai, fatto sta che Sandra Milo ha scritto su Instagram: “Le previsioni di Amuchina la vostra indovina: vedo, vedo nella mia sfera di cristallo che uno scienziato dal cervello fino scoprirà presto del coronavirus il vaccino. Lui guadagnerà tanti soldi e benedizioni e tutto il mondo tornerà alle sue mansioni”.

SANDRA MILO NEI PANNI DELL’INDOVINA SULLA FINE DELLA PANDEMIA

La poesia di Sandra Milo è di accompagnamento ad una foto di Brel/Genovese in cui la Milo appare, molto giovane, in versione indovina e poi continua scrivendo: “Lo scienziato vincerà il meritato premio Nobel mentre Dio sorriderà, felice dal Cielo, del nuovo trionfo dell’umano pensiero. Così dice Amuchina la vostra indovina”. I commenti dei fan sono esilaranti e in molti scrivono: “sei la cosa migliore di questa quarantena” altri rilanciano: “Sandra tu sei la persona più pura che io abbia mai visto in vita mia”.

Ecco il post di Sandra Milo:





© RIPRODUZIONE RISERVATA