Sandra Milo e “l’uccello fedele”/ La battuta che imbarazza La Vita in diretta Estate

Sandra Milo è la battuta sull’uccello fedele a La Vita in Diretta Estate. Durante l’ultima puntata del talk show del pomeriggio di Raiuno condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, l’attrice si è lasciata andare ad una battuta che ha diviso il pubblico. Da un lato c’è chi ha provato ilarità per le parole della Milo e chi invece imbarazzo. Il tutto è successo per un “uccello fedele” che la Milo ha scoperto durante uno dei suoi collegamenti con il rotocalco di attualità, con approfondimenti sulle ultime notizie e analisi dei fatti di cronaca e spettacolo. Non è la prima volta che Sandrocchia crea imbarazzo nel programma di Raiuno, visto che la scorsa settimana durante un altro collegamento aveva consigliato alle telespettatrici di inserire una buccia di limone nel reggiseno per rinfrescarsi. Questa volta nessun consiglio per combattere la calura estiva, ma semplicemente uno scivolone sull’uccello che tanto ha fatto divertire i telespettatori e il pubblico dei social.

Sandra Milo a La vita in diretta Estate cade “sull’uccello”

Durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate, Sandra Milo è caduta sull’uccello! Proprio così, la grandissima attrice, ex compagna di Federico Fellini, in collegamento con la figlia Debora Ergas da Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto hanno parlato della fauna locale. In particolare mamma e figlia si sono soffermate sulla presenza di un’oasi interamente dedicata ai fenicotteri rosa. A quel punto l’inviata Sandrocchia ha domandato ad una esperta dell’oasi: “la fenicottera si accoppia con chiunque o è fedele?”. L’esperta dell’oasi di fenicotteri rosa ubicata a Castiglione della Pescaia ha replicato: “il volatile tende ad essere fedele”. Una risposta che la Milo ha reinterpretato dicendo: “bene, un uccello fedele”. Che dire, una battuta che tanto ha fatto divertire il pubblico, ma che ha creato non poco imbarazzo in Rai. Del resto non è la prima volta che in tv si parla di “uccello”, in passato uno scivolone del genere è successo con la signora Longari di Mike Buongiorno che in quell’occasione “cadde sull’uccello”!



