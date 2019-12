SANDRA MILO/ “Scrivo poesie, ma solo di notte, per pudore” (Domenica in)

Dagli anni Sessanta a oggi, la carriera di Sandra Milo ha cambiato forma e colore diverse volte. Iconica nell’epoca del suo esordio sul grande schermo, è stata a lungo una delle muse del maestro Federico Fellini, lavorando anche con Roberto Rossellini per il film Il generale Della Rovere, poi con Sergio Corbucci ne Il giorno più corto e molti altri ancora. “Ho preso coraggio e ho deciso di pubblicare le mie poesie. E pensare che per anni le ho tenute solo per me”, ha detto di recente a DiPiùTV, il suo grande sogno nel cassetto. “Come per pudore io ho quasi sempre scritto di notte”, ha aggiunto, anche se il suo amore per le rime nasce quando era appena ragazza. Importante anche la presenza in teatro, dove la vedremo il prossimo 28 febbraio a Borgo Verezzi, presso il Vittorio Gassman al fianco di Gianfranco D’Angelo e Fiordaliso, con lo spettacolo Sul Lago Dorato diretto da Diego Ruiz e riadattato in base all’opera di Ernest Thompson per mano di Mario Scaletta. “Mi sto preparando infatti a interpretare in teatro il ruolo di un omosessuale che si traveste da drag queen esibendosi in spettacoli sexy”, ha rivelato invece a Il Giornale.

SANDRA MILO, IL MATRIMONIO ANNULLATO

Ottantasei anni e molto lontana dalla pensione, Sandra Milo continua a lavorare senza sosta. Nata con il nome di Salvatrice Elena Greco, la nota attrice ha vissuto il periodo d’oro grazie a quel mix di sensualità e civetteria che per Federico Fellini diventerà semplicemente ‘Sandrocchia’. “Il mio Federico”, dice lei a Il Giornale, sottolineando il grande affetto che condivideva con il regista italiano. Oggi, 29 dicembre 2019, Sandra Milo parlerà della sua carriera e del suo rapporto con l’immortale maestro nel salotto di Domenica In. “Essere stata per 17 anni al suo fianco mi riempie di orgoglio. Lui era un genio. La relazione ha funzionato perché il nostro rapporto clandestino era l’opposto della convenzionalità matrimoniale”, ha detto. Il primo matrimonio però legherà Sandra a un marchese nel ’48. Lei aveva 15 anni ed era incinta, ma il neonato non vedrà mai la luce. “Il bambino morì alla nascita a causa di un parto prematuro. Mi separai dopo solo 21 giorni di matrimonio, ottenendo l’annullamento dalla Sacra Rota”, aggiunge.

IL PROVINO PER FELLINI

Alcuni anni più tardi la Milo debutta in Lo scapolo, il film che la vede al fianco di Alberto Sordi. Sposerà invece per amore Moris Ergas, il produttore, anche se poi divorzieranno abbastanza in fretta. E mentre l’amore sembra non dare regali all’attrice, l’Oscar arriverà grazie a Fellini e al film 8 e mezzo, che la premierà anche con il primo Nastro d’Argento. “E dire che era nato tutto casualmente, dopo aver sostenuto un provino sui generis”, rivela, “forse il più originale nella storia del cinema. Avevo giurato di non recitare più, ma Fellini insisteva. Federico aveva già vinto l’Oscar nel ’58 con Le notti di Cabiria e nel ’62 con La dolce vita. Su di me esercitava un fascino irresistibile”. Così il regista si presenta a casa sua, le chiede di prendere in braccio il suo gatto di peluche e dà subito il ciak. Con Fellini reciterà anche nel ’65 nella pellicola Giuletta degli Spiriti, che la premierà con il secondo Nastro d’Argento.



