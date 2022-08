Sandro Giacobbe: “A ottobre sposo Marina Peroni”/ “Dopo 13 anni e una lunga riflessione abbiamo deciso!”

Sandro Giacobbe annuncia il suo matrimonio con Marina Peroni a Estate in Diretta

Sandro Giacobbe ha deciso di annunciare le sue imminenti nozze con la compagna Marina Peroni su Rai1, nel corso della nuova puntata di Estate in diretta. Il cantante di “Signora mia” ha approfittato dell’intervista di Roberta Capua per dare il lieto annuncio: “A ottobre mi sposo, abbiamo preso questa decisione dopo una riflessione che è durata 13 anni ma finalmente l’8 ottobre io e Marina ci sposeremo.”

Proprio l’amore è l’argomento che dà il via all’intervista. Sandro Giacobbe racconta il suo modo di amare e quanto questo sentimento sia stato determinante nella sua vita persona ed artistica: “Io non avrei mai potuto vivere senza l’amore, – spiega – perché ti riempie di tutto ciò che fai, ogni cosa nasce per amore e vive per amore, con quello fai tutto ciò che ti serve, non avrei potuto scrivere le mie canzoni. Il modo di amare non è cambiato, almeno per me no.”

Sandro Giacobbe e “quegli amori con donne più grandi”: cosa c’è dietro quei suoi brani

Roberta Capua indaga poi sulle canzoni scritte da Giacobbe su donne più grandi, chiedendo al cantante se si tratti di testi autobiografici. “Amore per donne più grandi? Non lo so, forse era anche il momento, c’erano determinati film, tipo ‘Malizia’, era quello che vivevamo. – risponde allora il cantante, aggiungendo – Il sogno un po’ di noi ragazzi era quello di conoscere persone più grandi forse anche perché non c’era questa libertà sessuale e una donna più grande aiutava a diventare più grandi e dava più sicurezza.”

E proprio prima delle nozze, con la sua Marina Sandro Giacobbe ha scritto un brano, dedicato alla loro storia d’amore: “Era un po’ la storia di noi due, eravamo in studio e ci raccontavamo, io mi sono messo lì’ e alla fine le ho detto in musica ciò che ci dicevamo e alla fine è venuta fuori questa canzone che alla fine racconta quello che noi siamo, la paura di metterci insieme perché lei è più giovane, io 13 anni fa ero già maturo.” ha concluso il cantante.











