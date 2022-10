Sandro Giacobbe e Marina Peroni/ “Qualcuno non credeva al nostro matrimonio, ma…”

Sandro Giacobbe e Marina Peroni si sono sposati di recente e, a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda mercoledì 12 ottobre 2022, i due coniugi hanno raccontato tutte le emozioni del giorno più bello delle loro vite. L’artista ha raccontato che lui e la sua dolce metà stanno insieme da quasi tredici anni e che ha maturato la decisione di convolare a nozze perché “ci vuole rispetto per la persona che ti sta vicino da tanti anni, che vive con te i momenti belli e i momenti anche più delicati e importanti che possano accadere nella tua esistenza. A un certo punto arriva l’istante in cui capisci che lei fa parte di te”.

SANDRO GIACOBBE E MARINA PERONI SI RACCONTANO DOPO IL MATRIMONIO: “ABBIAMO TROVATO TANTI DETRATTORI, MA…”

Marina Peroni, guardando Sandro Giacobbe negli occhi, ha riferito come non siano di certo mancati i detrattori della loro coppia in questi anni: “Sin dall’inizio – ha rivelato –, quando lui aveva 59 anni, mi dicevano che sarebbe stata una relazione passeggera, che mi sarei stufata, che lui mi avrebbe mollato… Invece, tiè! Ci siamo sposati”. Il cantante ha invece asserito: “Essendo più grande di lei, avevo paura di non riuscire a starle vicino nelle sue cose”.

