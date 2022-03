Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro/ Come è morto e il loro legame

Chi è Sandro Paternosrtro?

Sandro Paternostro è stato il marito di Carmen Di Pietro. Nato a Palermo il 9 agosto 1922 è stato un noto giornalista e un conduttore televisivo. Sempre particolarmente elegante, amante dello stile tipicamente inglese, si è contraddistinto nella sua carriera per essere stato uno dei più importanti corrispondenti esteri della Rai. Approdò poi in televisione nel 1988 con un telegiornale tutto suo, lanciato da Londra, dopo essere andato in pensione. Teledomani, questo è il nome del telegiornale in onda sul circuito TivuItalia, rimane il primo telegiornale internazionale trasmesso via satellite nella storia della televisione italiana.

A parte i molteplici traguardi professionali, il nome di Sandro Paternostro viene spesso citato per una cosa che ha riguardato la sua vita privata, ossia proprio il matrimonio con la showgirl di Potenza. Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro si sono sposati il 17 giugno 1998 dopo 5 anni di fidanzamento, facendo scoppiare una bomba mediatica che li lanciò su tutte le copertine dei giornali di cronaca rosa. La cosa che fece urlare allo scandalo, è stata la differenza di età della coppia: lui 76 e lei 33. Ma non solo: la forte contrarietà dei figli del giornalista, Roberto e Alessandra, detta Sandra, attrice, nati dalla prima moglie Karin, che fin da subito, si rifiutarono di accettare questo sodalizio, si è fatta ancora più accentuata alla morte di lui, sopraggiunta dopo due anni dal contratto matrimoniale. Carmen Di Pietro rimasta vedova, non si è più risposata per non perdere la cospicua pensione di reversibilità del defunto marito.

Sandro Paternosrtro morì a Londra, lontano da Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro ha sempre dichiarato di essersi innamorata di Sandro Paternostro per il suo charme e per la sua grande intelligenza. Della malattia del giornalista però non se ne parlò tanto. La figlia in compenso in una vecchia intervista esprimendo il suo disappunto sulla scelta del padre, asserì che le condizioni fisiche e mentali del genitore, nel periodo in cui è andato all’altare con Carmen Di Pietro, non erano particolarmente solide. Pare che l’uomo diceva spesso che si sarebbe risposato solo se “Gesù Cristo tornasse sulla terra.” E invece Paternostro si risposò. E con una donna più giovane di lui di oltre 40 anni.

Il giornalista era malato di diabete, una forma aggressiva che lo costrinse, prima della morte a stare diversi mesi in osservazione, a Londra, accudito dai figli. Proprio questi ultimi, si sono sfogati, dichiarando che la soubrette Carmen Di Pietro non è stata vicina a suo marito, nel periodo più buio della sua vita:” Nei sei mesi di malattia di papà Carmen non si è mai vista. Ha presenziato al funerale, a Londra, e poi è sparita.”Hanno tuonato in una recente intervista.











