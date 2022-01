Carmen Di Pietro e Cicciolina all’Isola dei Famosi con i figli?/ Alessandro e Ludwig…

Carmen Di Pietro e Cicciolina saranno tra i concorrenti della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” insieme ai loro figli, Alessandro e Ludwig: a lanciare tale indiscrezione è TvBlog, secondo cui l’accordo tra i partecipanti e la produzione sarebbe stato ormai raggiunto e pronto per essere ufficializzato. Se così dovesse essere, ecco che si ripeterebbe quanto accaduto nel 2016 al Grande Fratello Vip, quando Asia Nuccetelli registrò il proprio debutto in televisione prendendo parte al reality di Canale 5 assieme a sua madre, Antonella Mosetti, con cui si presentò al GF come concorrente unico.

Uno schema che dovrebbe replicarsi anche nel reality fatto di spiaggia, mare, noci di cocco e, soprattutto, tanta fame. Anche Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, e Ludwig Maximilian Koons, erede di Ilona Staller (alias Cicciolina), entreranno nel reality ambientato in Honduras assieme alle proprie madri, con le quali costituiranno un concorrente unico.

CARMEN DI PIETRO E CICCIOLINA ALL’ISOLA DEI FAMOSI CON I FIGLI: CHI SONO ALESSANDRO IANNONI E LUDWIG MAXIMILIAN KOONS

Se Carmen Di Pietro e Cicciolina sono personaggi noti e che non necessitano di presentazioni, diverso è per i loro figli. Alessandro Iannoni, ad esempio, è apparso in televisione nel 2019 grazie a “Le Iene”, che l’ha coinvolto in qualità di protagonista di uno scherzo ai danni della propria madre. In quella circostanza, il ragazzo si finse minidotato e interessato a sottoporsi a un’operazione chirurgica, un intervento di allungamento del pene.

Non si è mai visto sul piccolo schermo, invece, Ludwig Maximilian Koons, a più riprese vicino all’approdo sull’Isola dei Famosi, ma senza riuscire mai a raggiungere un accordo. Né lui né Alessandro sono mai stati nel format condotto da Ilary Blasi, così come Cicciolina. Diverso invece il discorso per Carmen Di Pietro, che prese parte al programma nella sua seconda edizione (è stata poi anche al Grande Fratello Vip, ndr).

