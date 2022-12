Sandy Marton/ Dal sodalizio con Cecchetto all’ultimo tour (L’anno che verrà)

Sandy Marton protagonista al Capodanno su Rai 1

Il 2022 sta per concludersi e il mondo della Rai è pronto a salutarlo con il programma L’anno che verrà, condotto da Amadeus su Rai1 la sera del 31 dicembre in attesa del passaggio al 2023. Per la serata è prevista la partecipazione di personalità dal mondo della cultura alla televisione, in particolare gli spettatori non vedono l’ora di vedere Sandy Morton sul palco. Il cantante è conosciuto in Italia per la sua carriera di successo avuta proprio nel Paese a ridosso degli anni ’80.

Il sodalizio con Claudio Cecchetto ha reso possibile la produzione di canzoni che ancora oggi vengono considerate capolavori e tormentoni indiscussi. Proprio Cecchetto, che l’aveva notato per le sue abilità come ballerino, fu il primo a rendersi conto delle sue potenzialità come artista musicale e come futuro sex symbol. Attualmente, all’età di 63 anni non ha particolari progetti lavorativi in cantiere.

Sandy Marton: cosa si sa della sua vita privata?

Sandy Marton si esibisce occasionalmente in diversi spettacoli sia nazionali che internazionali, oltre a partecipare all’occorrenza a programmi televisivi che ne richiedono la presenza. Dal punto di vista della sua attività personale è quindi fermo dallo scorso anno, in corrispondenza della conclusione del suo tour nazionale caratterizzato da esibizioni iconiche con i suoi pezzi più celebri.

Per quanto sia stato una delle celebrità più idolatrate negli anni ’80, soprattutto dal pubblico femminile, il ballerino e cantante è sempre riuscito a mantenere una certa privacy in relazione alla propria vita privata. Non a caso, a oggi non esistono molte informazioni rispetto alle sue storie sentimentali, sia passate che attuali. È stato proprio lui di recente a spegnere ogni dubbio affermando di essere single, a suo dire per scelta personale. Inoltre, Morton attualmente non ha figli e secondo le fonti non dovrebbe mai essersi sposato.

