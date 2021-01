“Sanem”, l’attrice Demet Ozdemir ha un fidanzato/ L’amore con Oğuzhan Koç

Demet Ozdemir, la Sanem di Daydreamer Le Ali del sogno ha un fidanzato. La bellissima attrice turca ha trovato l’amore tra le braccia di Oğuzhan Koç, un cantante turco che proprio sui social ha postato una Instagram Storie che lasciava davvero poco spazio all’immaginazione. La notizia è immediatamente esplosa nel web, ma è diventata virale quando Demet sul suo profilo Instagram ha deciso di confermare la laison con tanto di post accompagnato da un cuore. Non solo, Sanem di Daydreamer Le Ali del sogno ha anche dedicato un posto al nuovo singolo del compagno confermando la storia d’amore. Che dire, Demet ha finalmente trovato l’amore e questa volta è pronta a gridarlo al mondo, visto che anche durante un’interista rilasciata ai media locali ha annunciato di essere felicemente innamorata. In realtà ai fan dell’attrice non era sfuggito un piccolo particolare: alcune settimane fa l’attrice era comparsa in una diretta Instagram del cantante turco Oğuzhan Koç inviandogli un cuore rosso. Il cantante non si era fatto sfuggire la cosa salutando Demet con un sorriso che lasciava davvero poco all’immaginazione. Oggi però la coppia è uscita allo scoperto ed è pronta a vivere la propria storia d’amore alla luce del sole.

“Sanem” Demet Ozdemir ha un nuovo amore

E’ ufficiale Sanem di Daydreamer ha trovato l’amore. L’attrice turca Demet Ozdemir è felicemente innamorata e fidanzata con il cantante turco Oğuzhan Koç. A distanza di pochi mesi dalla prima ed unica intervista italiana rilasciata nel salotto di Verissimo, Sanem non è più single. Pochi mesi fa, ospite della Toffanin, l’attrice turca che presta il volto all’amatissimo personaggio di Sanem parlando della sua vita privata aveva detto: “vorrei essere una mamma, ma non è una decisione obbligata. Un giorno lo sarò anche io. Spesso mi sono chiesta che tipo di mamma potrei essere. Spero di essere serena e calma. Al momento non ho nessun fortunato al mio fianco. I fan impazziti d’affetto sono le mie persone, ho loro al mio fianco”. Che dire quell’uomo fortunato oggi c’è e ha anche un nome: Oğuzhan Koç.



