Sangiovanni, chi è il cantante di Amici al debutto a Sanremo 2022/ Carriera e la fidanzata Giulia Stabile

SANGIOVANNI AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “FARFALLE”

Sangiovanni porterà Farfalle al Festival di Sanremo 2022 con la voglia di poter sorprendere tutti ancora una volta. In un’intervista alla Rai ha provato ad anticipare alcuni temi e sfumature del pezzo. Nello specifico ha spiegato che il brano non si incastona in un genere in particolare bensì segue quelle che sono le tendenze del tempo, cercando principalmente di lanciare un messaggio divertendo. Con la sua canzone il pop andrà ad incontrare lo stile dance.

In riferimento al contenuto ha invece spiegato che l’obiettivo del testo è quello di inneggiare ad una sorta di libertà, al ritorno ad una normalità tanto auspicata e ricercata. C’è grande attesa di ascoltarlo sul palcoscenico del Teatro dell’Ariston dove sarà importante per lui non farsi prendere dall’emozione di un appuntamento davvero molto indimenticabile.

CHI È SANGIOVANNI DA AMICI AI BIG DEL FESTIVAL DI SANREMO: CARRIERA E VITA PRIVATA

Sangiovanni è un artista classe 2003, originario di Vicenza, entrato a far parte dei big della musica italiana al Festival di Sanremo grazie al talent Amici di Maria De Filippi che lo scorso anno è stato un vero e proprio trampolino di lancio per le sue ambizioni e per la sua vena artistica. I primi riconoscimenti sono arrivati a percorso ancora attivo, collezionando dischi d’oro e scalando le classifiche con gli inediti proposti all’interno del programma.

Dopo il trionfo nella sua categoria ha conseguito ancora diversi dischi di platino grazie ai brani Hype, Lady e Tutta la notte, dando quindi seguito al grande successo ottenuto all’interno del programma. A nemmeno un anno dal suo accesso nella scuola di Amici adesso è pronto per lanciarsi in questa grande sfida, confrontandosi con artisti di indiscusso valore e fama. In una recente intervista rilascia per Vanity Fair in qualche modo spiegato il motivo della scelta; il giovane ha spiegato che la musica è per lui tra le cose più importanti della sua vita, stimolo ad andare avanti e a fare sempre meglio grazie anche al supporto dei suoi affetti.

SANGIOVANNI E L’AMORE PER LA SUA FIDANZATA GIULIA STABILE

Una edizione fortunata quella di Amici 2021 per Sangiovanni, infatti oltre al secondo posto è arrivato anche il suo grande amore. Infatti prosegue da un anno la relazione con la giovane ballerina Giulia Stabile (vincitrice di Amici 2021) con la quale ha iniziato una relazione durante il programma e che ancora resta solida nonostante i tanti impegni professionali di entrambi.



