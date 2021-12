Sangiovanni e Giulia Stabile fuga d’amore/ A Barcellona per il loro anniversario?

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono concessi una fuga d’amore in occasione del loro primo anniversario? Entrambi gli ex concorrenti di Amici al momento riempiono il loro profilo Instagram con foto di Barcellona, città in cui Giulia Stabile ha parte della sua famiglia e in cui si reca regolarmente questa volta in compagnia della sua dolce metà, magari per fare le presentazioni ufficiali con l’altra parte della sua famiglia.

Giulia Stabile, fidanzata di Sangiovanni/ Lui: "E' molto più di questo"

A far intuire che in questi giorni ricorra l’anniversario dei due è stata proprio la ballerina che ha postato un video di Sangiovanni per le vie della città spagnola aggiungendo nell’angolo in basso un 1 accompagnato da un cuore per poi pubblicare poco dopo due foto della coppia a confronto: una attuale e una di un anno fa quando entrambi si trovavano all’interno della casetta di Amici.

Giulia Stabile e Sangiovanni andranno a convivere a Roma?

Tra Giulia Stabile e Sangiovanni da un anno a questa parte tutto procede a gonfie vele e nonostante cerchino di tenere la loro relazione con un basso profilo entrambi i ragazzi sembrerebbero intenzionati ad andare a vivere insieme a Roma.

I due ragazzi infatti, qualche tempo fa sono stati sorpresi dal magazine Gente per le vie di Roma spiegando come, secondo alcune persone ben informate, Giulia e Sangiovanni stiano pensando di avere una casa tutta per loro nella Capitale.

