Sangiovanni conferma la fine della storia con Giulia Stabile?/ Arriva una risposta che lascia pochi dubbi

Sangiovanni conferma la fine della storia con Giulia Stabile?

Sangiovanni ha confermato la fine della storia con Giulia Stabile nata nella scuola di Amici? Da mesi si rincorrono voci sulla crisi di coppia tra la ballerina e il cantante. Dopo settimane di silenzi e indiscrezioni, Giulia Stabile, parlando di Sangiovanni, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia, aveva detto: “Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Parole che alcuni fan hanno interpretato come una conferma, da parte di Giulia, della fine della sua relazione con Sangiovanni.

La parola fine, in modo ufficiale, su tale storia non è ancora arrivata anche se i fan che hanno seguito la coppia sin dall’inizio, non hanno dubbi. Sangiovanni, infatti, non era neanche presente alla festa di compleanno della ballerina. Sangiovanni, da parte sua, non aveva mai rilasciato dichiarazioni. Almeno fino ad oggi.

Le parole di Sangiovanni

Sangiovanni è sempre stato molto riservato sulla propria vita privata preferendo non parlare pubblicamente della storia con Giulia Stabile. Tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata a Cosmopolitan, durante Radio Italia Live, ha dato una risposta in cui non fa alcun riferimento a Giulia, ma ad una ipotetica ragazza come musa ispiratrice della sua musica.

“Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”, le parole di Sangiovanni. E’ una conferma indiretta della rottura?

