Sangiovanni/ Da Amici a Sanremo fino a Netflix con Summertime: stupirà con “Scossa”?

Sangiovanni si troverà a vivere protagonista Radio Italia Live in un anno per lui molto intenso. Al Festival di Sanremo si è presentato con il brano “Farfalle“, in cui esprimeva tutto il desiderio di poter vivere e sognare liberamente con la sua musica, ora il giovane artista sta riscuotendo un grande successo, dopo la parentesi di Amici che lo ha lanciato, sarà uno degli ospiti di Radio Italia Live oggi 22 di maggio. Ultimamente Sangiovanni ha dichiarato di essere super emozionato dal tanto affetto che sta ricevendo in questi mesi dai suoi tantissimi fan e che non vede l’ora di rivederli dal vivo, visto che è in programma anche per lui una bella e ricca tourneè estiva, in cui potrà portare live la sua musica. Per di più da qualche giorno a questa parte c’è nuovo materiale per le orecchie dei fan di Sangiovanni. É uscita infatti la terza stagione della serie tv targata Netflix e intitolata Summertime, per la quale il giovane e scoppiettante cantante ha scritto il suo nuovo singolo intitolato “Scossa”. Nella serie tv Sangiovanni ha anche recitato un piccolo cameo, che però ha già fatto impazzire i suoi fan e soprattutto le sue ammiratrici.

Sangiovanni: il significato del nuovo singolo “Scossa”

Il brano Scossa di Sangiovanni infatti racconta ancora una volta l’amore, ma sotto quel lato che ci elettrizza emozionalmente e in modo positivo e di quella forza di guardare sempre avanti, oltre gli ostacoli, che un sentimento grande e profondo come l’amore può donarci. Il brano naturalmente è anche contenuto nel suo nuovo e primo vero album intitolato “Cadere Volare” e di cui Sangiovanni è molto fiero. L’album sarà presentato integralmente dal vivo durante il suo imminente prossimo tour che lo vedrà girare per varie località italiane tra l’estate e l’autunno prossimo. I concerti Sangiovanni, “Sangio” per i fan, sono vere e proprie perle di elettrizzante energia. Il cantante classe 2003 infatti sembra essere sempre estremamente a suo agio quando solca il palco e questa sicurezza si traduce in tutta l’energia e il divertimento che regala al pubblico, senza risparmiarsi e sapendo allietare al meglio con la sua musica. Lo aspettiamo ardentemente sul palco di Radio Italia Live, sapendo che ci regalerà una performance con i fiocchi.

Il video di Scossa di Sangiovanni, colonna sonora di Summertime

