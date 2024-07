Coraggioso, onesto e caparbio, Sangiovanni sta per tornare sulle scene dopo un lungo periodo di stop a causa di alcuni problemi di salute mentale. Il suo ultimo comunicato, infatti, annunciava un lungo periodo di pausa per prendersi cura del suo aspetto psicologico, probabilmente riguardante ansia e attacchi di panico. La foto di lui nello studio di registrazione è comparsa poco fa, come ha riportato il Messaggero. Il ritorno alla musica fa ben sperare i fan, che si augurano un ritorno decisivo dell’ex cantante di Amici ed ex fidanzato della ballerina Giulia Stabile.

Aveva detto stop subito dopo il Festival di Sanremo 2024, in cui si era piazzato quasi ultimo con il suo brano intitolato “Finiscimi”, per poi dedicarsi completamente a guarire dal male che lo aveva assalito. Da lì, tutto si è fermato, compreso il concerto di ottobre al Forum di Assago e l’uscita del suo ultimo album, che doveva essere pubblicato proprio in primavera. Nell’ultima foto il cantante Sangiovanni chiamato amichevolmente “Sangio” dai seguaci ha condiviso sui social una foto in cui viene ritratto di spalle insieme a Davide Grigolo, produttore vicentino conosciuto come “Zazu”. Insieme a loro anche 2Ue, autore musicale.

Che stia preparando un ritorno coi fiocchi? È quello che sperano tutti, anche se fare ipotesi è ancora difficile, dato che il cantante non ha ancora annunciato nulla sui suoi canali ufficiali. “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice” aveva detto subito dopo la fine dell’esperienza al Festival di Sanremo 2024, facendosi portavoce di una delle battaglie più difficili per molti giovani di oggi, quella con la salute mentale.

Appena dopo l’annuncio aveva anche voluto precisare che i biglietti acquistati sarebbero stati rimborsati. “Ho ricevuto tantissimo sostegno”, spiegava Sangiovanni, “un sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione”. Il suo obiettivo è stato quello di stare bene, dopo un momento di caduta a febbraio che lo ha portato poi a risollevarsi piano piano, come mostra la foto di lui in studio di registrazione. In effetti, è il primo segnale che Sangiovanni ha dato ai fan dopo tanto tempo di silenzio. La sua ultima foto? Lui insieme a Tyler, il suo cane, accompagnata da un grazie ai fan e dalla confessione più difficile, “Sto male, devo fermarmi”. Che dire, tutti sperano in un suo ritorno e un nuovo inizio per uno dei cantanti più amati di sempre uscito dalla famosissima scuola di Amici.

