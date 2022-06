Sangiovanni e Aitana/ “Farfalle”, c’è il remix in versione spagnola: “Mariposas”

Sangiovanni e Aitana hanno pubblicato il remix di Farfalle in versione spagnola, i fan aspettavano da tempo una notizia del genere.

Sangiovanni e Aitana come è nato il remix di Farfalle

Sangiovanni e Aitana erano al centro dei gossip nelle ultime settimane, dal momento che i fan aspettavano da tempo una collaborazione con la cantante spagnola. La casa discografica Sugar, aveva sparso degli indizi negli ultimi mesi, e il sospetto è diventato realtà: la cantante spagnola Aitana ha annunciato con un tweet la collaborazione con Sangiovanni. Nel suo profilo Twitter, la cantante ha postato: “Non volano farfalle”, mentre Sangiovanni ha postato sul suo profilo: “No vuelan mariposas“, insomma, i due artisti sono stati chiarissimi nell’annunciare la loro collaborazione.

I fan non appena hanno appreso la notizia, hanno inondato il web di commenti approvando la scelta dei due cantanti. L’annuncio è stato pubblicato anche sui profili Instagram dei due artisti e venerdì 3 Giugno 2022 verrà pubblicato in streaming la versione spagnola del brano Farfalle, intitolata “Mariposas”. Su Instagram i due artisti hanno lasciato intendere che anche un video musicale potrebbe essere pubblicato Venerdì o la prossima settimana.

Aitana, chi è la cantante spagnola che collabora con Sangiovanni

Aitana è nata nel 1999 e da sempre ha amato la musica. Nel 2017 ha partecipato alla versione spagnola di “Operazione Trionfo”, qui conquisterà il secondo posto venendo acclamata e apprezzata dal pubblico. Nello stesso anno verrà selezionata anche per rappresentare la Spagna nell’Eurovision 2018. Con le hit “Lo malo“, ha conquistato il disco di platino con oltre 100 milioni di ascolti in streaming. Anche il brano “Telefono” ha totalizzato quattro dischi di platino in Spagna, uno negli USA e un disco d’oro in Ecuador.

Recentemente ha pubblicato un Ep intitolato “Trailer” e due album inediti “Spoiler” e “11 razones”. Dal Novembre 2018 la cantante spagnola è innamorata di Miguel Bernardeau, l’attore che ha recitato nella serie tv “Elite”. In passato i due hanno dovuto affrontare una crisi di coppia, ma dopo qualche mese di tira e molla i due sono più innamorati di prima. La coppia sarà protagonista di una serie tv spagnola prodotta da Disney+ intitolata “Ultima”.











