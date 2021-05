Sangiovanni e Giulia, Amici 2021/ Dalla crisi e la lite ai baci in semifinale!

Sangiovanni e Giulia ad Amici 2021 continuano a mietere successi. In casetta i ragazzi sono sempre meno e i due hanno avuto modo di condividere la stanza e il lettone per la felicità dei fan che continuano a seguirli e apprezzarli. Anche questa sera, almeno secondo le anticipazioni della semifinale di oggi, sentiremo parlare di loro e tutto perchè entrambi voleranno in finale e per questo festeggeranno con una serie di abbracci e baci. Secondo i bene informati, il cantante arriverà alle lacrime per la promozione della sua Giulia che, lo ricordiamo, otterrà un posto in finale nella seconda manche quindi dopo Aka7even e ancora prima del suo fidanzato che arriverà alla fine. I due quindi, come da pronostico, torneranno in casetta da finalisti pronti magari a sfidarsi nella finale di sabato prossimo.

Sangiovanni e Giulia commossi ad Amici 2021/ Sorpresa da una fan: "Amore senza paura"

Sangiovanni e Giulia ad Amici 2021 baci in semifinale dopo la crisi

Ma se questa sera tutto sarà rose e fiori per loro ad Amici 2021, lo stesso non si può dire della settimana appena trascorsa visto che Sangiovanni e Giulia Stabile hanno sfiorato la crisi. La ballerina Giulia Stabile ha litigato con Sangiovanni per via di alcune cose successe con Deddy ma, soprattutto, per il nervosismo dovuto all’assenza di Samuele eliminato sabato scorso. La ballerina avrebbe voluto che il fidanzato comprendesse il suo nervosismo ma lui ha risposto alzando la voce ed evidenziando che anche il suo momento non è semplice per poi scoppiare in lacrime. A quel punto è intervenuta Maria de Filippi che ha preso la parola cercando di spiegare a Giulia il motivo per cui Sangiovanni ha reagito così e ricordando la sua difficoltà a gestire la rabbia per via di quello che è successo in tenera età.

