Sangiovanni in crisi dopo la lite con Rudy Zerbi/ Maria de Filippi interviene e…

Sangiovanni e Rudy Zerbi di nuovo allo scontro nelle nuova puntata di Amici 2021?

Sangiovanni è pronto ad affrontare il suo destino, cosa ne sarà di lui oggi nella nuova puntata di Amici 2021? Per lui non sono stati giorni facili perché non ha preso molto bene la decisione di Rudy Zerbi di sospendere la maglia tanto da tornare in sala relax per chiudersi in bagno in lacrime. Lui lavora tanto, scrive le sue canzoni, lavora alle cover scrivendo le sue cose e sentirsi dire di non aver lavorato abbastanza lo fa stare male. Proprio per via di quello che è successo il suo professore lo ha riempito di voti buoni per il suo lavoro ma, dall’altra parte, ha deciso di sospendere la maglia quando lui si è inalberato perché mancavano alcuni cori che lui aveva richiesto: “Ti è stata data la possibilità è ti è stato fatto notare più di una volta che la canzone doveva essere pronta. Non stai facendo un lavoro che ti è stato detto di fare, e dovresti essere il primo responsabile”. A quel punto è il cantante che ribatte ma senza convincere il professore: “Non dovevo farli io, ma altri allievi della scuola. Il problema è che io ho chiesto di poter avere delle ore in studio per poter registrare questi cori, ma non mi sono mai state date”.

Sangiovanni riottiene la maglia e…

Rudy Zerbi si è poi reso conto di aver esagerato, forse sgridato da Maria de Filippi che ha subito consolato il suo pupillo dopo la puntata scorsa di Amici 2021, e così ha deciso di tornare sui suoi passi facendo avere la maglia a Sangiovanni: “Penso che aver sospeso la tua maglia ti abbia fatto male, l’ho capito dalla tua reazione. Non era mia intenzione”. Il suo intento non era quello di punirlo ma di fargli capire che deve essere responsabile gestendo meglio quello che ha a disposizione. Alla fine Sangiovanni ha ringraziato tutti, anche Rudy: “Grazie per la lezione, una grande lezione di vita. Sono contento che abbiano compreso tutti alla fine”. Cosa succederà oggi in puntata?





