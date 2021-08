Sangiovanni/ Paranoia, ansia, psicoterapia e medicine… la musica come rimedio

Sangiovanni un artista giovane ma con le idee chiare…

Sangiovanni porterà il suo nuovo successo, “Malibù“, a Battiti Live 2021 che vedremo in onda stasera, 10 agosto 2021, su Italia 1. Questo giovane artista vicentino, che si chiama Pietro Damian, ha fatto diciotto anni a gennaio ed è quello che ha spiccato maggiormente ad Amici 20; si distingue dagli altri per la musica e per i suoi pensieri profondi. Questa cosa non è molto comune per i ragazzi di quell’età, anzi è proprio una rarità. Durante la sua intervista parla della sua esperienza nella scuola più famosa della penisola, ma anche della sua storia a distanza con Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto questo programma e ha ispirato la sua canzone Lady.

Dopo la partecipazione a questo programma, il successo ha continuato ad aumentare e nell’intervista parla anche della libertà di pensiero, senza nessun giudizio. Il suo desiderio è quello che le persone possano essere meno superficiali e apprezzare ognuno per ciò che è davvero. Vorrebbe che con la sua musica le persone potranno rivedersi in lui. Prosegue parlando di Amici, che lo ha aiutato molto e gli ha dato la giusta occasione per poter trasmettere quello che è agli altri; in questo programma si apprezza molto l’essere veri.

Sangiovanni, infanzia dura tra ansie, paure e bullismo prima del sogno di Amici

Partecipare ad Amici per Sangiovanni è stato un sogno e ha voluto ringraziare Maria De Filippi che ha creduto molto in lui e come fosse realmente. SanGiovanni parla anche della sua ragazza, dicendo che è fiero di lei e felice, ma è stato molto difficile passare poco tempo con lei, infatti dopo il programma ognuno è dovuto tornare nella propria città e la mancanza era notevole; in poco tempo si è legato molto a lei. Successivamente lui ammette che ha fatto uso di medicinali per l’ansia in un momento difficile per lui.

In una recente intervista spiega che due anni fa ha iniziato a scrivere un pò per caso, ma un episodio triste per lui è stato quando è uscito con una ragazza, ma l’appuntamento andò male. Quella sera non riusciva ad addormentarsi e iniziò a immaginare una conversazione al telefono con quella donna che fece parte della sua prima canzone e che lo aiutò a capire come la musica potesse essere una valvola di sfogo per la paranoia e l’ansia.

Ammette di aver fatto psicoterapia e di aver preso delle medicine, ma grazie alla musica le cose sono nettamente migliorate. Questo periodo brutto l’artista lo associa alla scuola, dove non si sentiva capito da nessuno, era un vero inferno. Veniva bullizzato sia dai compagni di classe, ma anche purtroppo professori, che non avevano fiducia in lui e gli dicevano che nella vita non avrebbe mai concluso proprio nulla. In quel periodo SanGiovanni non aveva nessun amico e non usciva mai con nessuno. Attualmente la sua vita è cambiata decisamente, infatti ha superato tutti i dubbi e paure regresse grazie alla partecipazione al programma Amici e anche all’aiuto della sua fidanzata. Delle volte le chiede come fa a vedere il mondo in questo modo e adesso sta imparando a essere il bambino che non è stato mai, con un leggero ritardo. In questo modo comincerà a vedere la vita con maggiore leggerezza.

