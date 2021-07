Sangiovanni, proposta hot di una fan a Battiti live 2021/ Ecco la reazione durante la diretta

Sangiovanni è tra gli ospiti tanto attesi per la prima puntata di Battiti Live 2021, in onda stasera su Italia 1 oltre che in replica su Mediaset Extra e Italia 2. Il tutto anche on demand su Mediaset Play, mentre su Infinity saranno trasmessi altri contenuti esclusivi dell’evento. La serata di oggi, mercoledì 13 luglio, è stata registrata il 25 giugno, quando è stato possibile seguirla in diretta su Radio Norba Tv, Radio Norba e Telenorba.

Tra gli oltre venti artisti protagonisti dell’estate 2021 che vedremo sul palco di Battiti Live stasera c’è Sangiovanni. In una scenografia allestita nel fossato del Castello Aragonese di Otranto, il giovane vincitore della categoria canto di Amici 20 si esibirà sulle note dei suoi due successi “Malibu” e “Lady“. E, come ha già fatto ballare tutti i presenti all’evento, la sua energia sarà facilmente trasmessa anche a coloro che seguiranno oggi la puntata su Italia 1.

Sangiovanni e la proposta indecente di una fan

Che l’esperienza all’ultima edizione di Amici lo abbia reso un idolo fra i suoi coetanei, era ormai certo. Sangiovanni, però, la sua prima volta a Radio Norba Cornetto Battiti Live se la ricorderà anche per un aneddoto imbarazzante che ha fatto il giro del web. Ad accoglierlo all’ingresso di uno degli hotel di Otranto che ospita gli artisti dell’evento c’era un gruppetto di ammiratori pronti a chiedere una foto o a fargli un saluto. Tra di loro era presenta una fan che, con audacia e senza un minimo di timidezza, ha detto: “Se vuoi, ho una camera libera“.

La risposta di Sangiovanni è stata breve, ma concisa: “Non posso, sono fidanzato“. La sua storia d’amore con la giovane ballerina Giulia Stabile, iniziata fra le mura della casetta di Amici, va infatti a gonfie vele. Sui social i due si mostrano felici e molto spesso in compagnia l’uno dell’altra. Appena finito il talent show avevano rilasciato la loro prima intervista a Verissimo insieme, mentre di recente ne hanno regalata un’altra per Vanity Fair, con un servizio fotografico che ha fatto impazzire i fan.

Sangiovanni: “Ho fatto psicoterapia”

Sangiovanni, a soli diciott’anni, ha le idee molto chiare su quello che vuole diventare e sul messaggio che vuole trasmettere con la sua musica, ossia di un amore universale e di un’uguaglianza di genere. Non molto tempo fa aveva risposto con maturità nei confronti di alcuni attacchi che gli erano stati rivolti per strada mentre camminava vestito di rosa. Per la sua partecipazione a Radio Norba Battiti Live 2021, ospite nella puntata che vedremo stasera su Italia 1, ha scelto di indossare proprio questo colore e di ribadire ancora una volta la libertà di esprimersi come meglio si crede.

Il cantante, inoltre, ha provato sulla sua pelle cosa significhi soffrire d’ansia e di paranoia. Lo ha spiegato lui in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, a cui ha rivelato di aver fatto psicoterapia e preso medicinali e di aver trovato nella musica la sua strada salvifica. Sangiovanni ha capito che il motivo del suo stato d’animo ricadeva sulla scuola che era “diventata un inferno”, a causa dei professori che gli ripetevano che non avrebbe combinato niente nella vita: “Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso”.

