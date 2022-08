Sangiovanni/ “Scossa? Non è una hit da inverno, ha un che di pezzo estivo”

Sangiovanni e il successo di Scossa

Sangiovanni tra gli ospiti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 con il suo ultimo singolo “Scossa”. Un brano orecchiabile e dal ritornello travolgente che ha conquistato critica e pubblico diventando nel giro di poche settimana una delle canzoni più amate, cantante ed ascoltate dell’estate 2022. Dopo il successo di “Farfalle” che ha superato i confini nazionali facendosi apprezzare e conoscere anche in Spagna, il secondo classificato di Amici di Maria De Filippi prosegue la sua scalata al successo. Parlando proprio dell’ultimo singolo “Scossa” dalle pagine di GQ ha detto: “secondo me ha un ritornello che può essere entrambe le cose. Poi ha una melodia molto orecchiabile (canticchia la melodia, ndr). In macchina, in discoteca, è un pezzo che sta bene. Però ha anche un discorso di storyline, che puoi ascoltarti anche alla spiaggia, al tramonto e ti può colpire in modo diverso. Io non lo vedrei, però, in un altro momento dell’anno. Non è una hit da inverno, ha un che di pezzo estivo”.

Amici, Sangiovanni rivelazione choc "Haters mi hanno augurato la morte"/ Lo sfogo

Non solo, parlando della musica e di come sia cambiata nel corso degli ultimi anni il cantante ha precisato: “ci sono tantissimi artisti e, secondo me, alla fine non viene più premiata la bella musica (per esempio, un bell’album con un bel concept). Penso che ormai sia tutto determinato da cosa va virale, non solo su TikTok. In giro ci sono un sacco di bei dischi, che però non stanno in nessun posto, non fittano con nessun trend, a discapito di robe qualitativamente inferiori, che sono lì perché hanno imboccato la strada della viralità”.

Sangiovanni/ "Farfalle? Incredibile che una mia canzone sia arrivata fino in Corea"

Sangiovanni: “la musica oggi? Credo sia un mondo molto difficile e competitivo”

Dopo il grande successo riscontrato ad Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni si è ritrovato nell’occhio del ciclone. Una popolarità enorme che ha saputo gestire in parte visto che non ha mai nascosto di soffrire di ansia. Anzi proprio sui social e durante le interviste sottolinea sempre quanto sia importante farsi aiutare e chiedere aiuto: “chiedete aiuto a chi vi vuole bene se qualcosa non va ve lo dice uno che combatte con l’ansia”. Durante un concerto tenutosi presso il PalaLive di Piazza Palio a Lecce, il giovane cantautore ha dedicato un messaggio al pubblico e ai fan: “sono qui per aiutare tutti voi quando ne avete bisogno, in questa canzone parlo di dipendenza, di qualcosa che vi crea un problema. Io vi consiglio di parlare sempre dei vostri problemi, che sia la musica o che sia qualsiasi altra cosa in cui potete trovare il vostro sfogo e arriverà prima o poi. Io ve lo auguro con tutto il cuore di trovare quello che vi fa stare bene nella vita. E’ importante…”.

Giulia Stabile pensa al matrimonio con Sangiovanni/ "Immagino il momento della proposta, una favola…"

Parole sincere e mature quelle pronunciate da Sangiovanni consapevole di quanto sia difficile e complicato il mondo della musica. “Avere un posto nel mondo della musica, oggi, vuol dire avere un posto nella Top 50 di Spotify, nessuno guarda altro. Credo che sia un mondo molto difficile, molto competitivo. Mi chiedevo se ci fosse posto per me perché avere uno in meno in questa competizione fa pure comodo, magari…” – ha detto dalle pagine di Gq.











© RIPRODUZIONE RISERVATA