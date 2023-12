Sangiovanni, silenzio rotto sulla storia finita con Giulia Stabile/ “Modo giusto per parlarne è una canzone”

Giulia Stabile, silenzio rotto da Sangiovanni: “Scrivere è il modo migliore per raccontare una relazione finita”

L’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è finito la scorsa estate ma entrambi si sono sempre mostrati molto restii a parlarne pubblicamente. La ballerina trionfatrice di Amici 2020, eccetto qualche velata frecciata al cantante conosciuto tra i banchi del talent di Maria De Filippi, non ha mai fatto dichiarazioni chiare sulla fine della loro relazione. E lo stesso ha fatto anche Giovanni Pietro Damian, nome all’anagrafe del giovane cantante. Adesso, però, Sangiovanni ha rotto il silenzio in un’intervista concessa a Vanity Fair. Parlando del suo nuovo album ha infatti rivelato di aver dedicato all’ex il brano Americana.

Sangiovanni/ Nuova fidanzata dopo Giulia Stabile? L'indiscrezione: "Ecco di chi si tratta"

Sangiovanni, nel dettaglio, nell’intervista in questione sulla fine della relazione con Giulia Stabile ha confessato: “Scrivere era l’unico modo di raccontare la fine della nostra storia? Si,nel senso che in questo anno ho vissuto tante cose e ci saranno anche altre canzoni in cui parlerò di questo, non si tratta di un solo brano. Scrivere per me è il mezzo migliore per raccontare certe cose. Io faccio musica, perché dovrei spiegare un qualcosa, come la fine di una relazione, attraverso un post su un social media?” E poi ha aggiunto che se fosse stato un pittore lo avrebbe comunicato dipingendo perché le cose più importanti della sua vita le mette dentro una canzone e che fare un post o rilasciare un’intervista spiegando la sua verità ha capito non essere il modo giusto di comunicare per lui.

Sangiovanni/ Nuova fidanzata dopo Giulia Stabile? L'indiscrezione: "Ecco di chi si tratta"

Sangiovanni dopo la fine della relazione con Giulia Stabile: “Oggi da solo sto bene”

Sangiovanni durante l’intervista a Vanity Fair ha rivelato di essere single dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia Stabile. Alla domanda su come sta da solo ha infatti risposto: “Sono una persona molto introversa e ho una vita particolare. Il rapporto più complesso che ho è quello con me stesso. Da soli si sta bene perché mi piace che io possa contare su di me, mi piace non dovere avere bisogno delle persone, ma allo stesso tempo prima o poi vorrei trovare qualcuno con cui condividere le mie emozioni e sentirmi compreso.”

Sangiovanni/ Nuova fidanzata dopo Giulia Stabile? L'indiscrezione: "Ecco di chi si tratta"

Archiviata la vita privata e sentimentale, Sangiovanni durante l’intervista al magazine ha parlato anche di un altro capito della sua vita, quello su cui è concentrato al momento la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, la seconda dopo Sanremo 2022. Il cantante sarà tra i 30 Big in gara con il brano Finiscimi e durante l’intervista ha rivelato che la sua canzone parla di verità ed ammissione di colpe senza limitarsi agli sbagli ma per superarli. In un certo senso significa ‘finiscimi pur di farmi vivere qualcosa che sia davvero intenso.’











© RIPRODUZIONE RISERVATA