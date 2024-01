Sangiovanni: “Sono sparito perchè mi stavo trascurando”/ “Mi sentivo svuotato, indifferente a tutto”

L’artista parla dello stop sui social: “Stavo trascurando quello che sono”

Sangiovanni è sparito per un po’ dai social e dalla scena discografica, nella quale è entrato già all’età di 17 anni. Il motivo di questo stop lo spiega lo stesso artista in un’intervista ad ANSA: “Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità, a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po’: mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social“.

Sangiovanni, che ha anche vissuto la rottura con Giulia Stabile, ha aggiunto: “Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. E allora mi sono fermato. Depressione? Quella è una cosa seria, non so se sia il caso di definire così questo mio periodo. Di certo mi sono sentito vuoto, indifferente a ciò che mi succedeva intorno. Ma sono riuscito a uscirne, trovando obiettivi nuovi e assaporando anche le sensazioni brutte. Non mi sono fatto buttare giù. C’è chi scappa dai problemi, io preso del tempo per affrontarli e accoglierli“.

Sangiovanni e il ritorno a Sanremo 2024: “Il brano che porto significa molto per me”

L’ex allievo di Amici, sta per tornare dopo una lunga assenza tra i Big di Sanremo 2024 e si esibirà con il brano Finiscimi: “Il brano che porto significa tanto per me dopo tanto che non esco con musica mia e il festival è il contesto giusto per esprimerlo. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un’esigenza” racconta Sangiovanni ai microfoni di ANSA.

E ancora: “Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso” afferma l’artista che non ha paura di misurarsi con trenta artisti in gara: “Non vivo la competizione, ci sono cose che vorrei dire e mi fa poca differenza che arrivi a uno o a un milione. La mia canzone è sincera, forte: questo è il suo potere“.

