Sanremo 2020, infarto in galleria/ Malore alla seconda serata “Temuto il peggio”

Scene di panico nella serata di ieri al teatro Ariston di Sanremo. Uno spettatore che era seduto in galleria, quella che si trova “sopra” la platea, è stato colto da un malore: mentre stava guardando l’esibizione dei cantanti, e precisamente quella di Tiziano Ferro e quella di Junior Cally, ha avuto un infarto. L’episodio, come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal frepress Leggo, è capitato di preciso all’una di notte, quando la seconda serata del Festival stava volgendo alla conclusione. Parlando con il quotidiano, uno spettatore che ha assistito alla scena dal vivo ha raccontato: «Amadeus stava per annunciare l’esibizione di Junior Cally – le sue parole, provato ovviamente da quanto accaduto – quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio». Qualcuno in sala ha immediatamente chiamato i soccorsi, e nel giro di pochi minuti è giunta a sirene spiegate l’ambulanza del 118, con i medici e i sanitari a bordo. A quel punto sono entrati in teatro e hanno soccorso la persona vittima di infarto, un uomo di 42 anni.

SANREMO, INFARTO IN GALLERIA: MACCHINA ORGANIZZATIVA PERFETTA

Allo stesso gli è stato praticato un elettrocardiogramma in sala, per poi essere trasferito presso il locale infermeria dello stesso teatro. A quel punto il paziente è stato caricato sul mezzo di soccorso, stabilizzato, e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti. Una volta giunto presso l’ospedale della città dei fiori, il 42enne è stato ricoverato in codice rosso, dove si trova tutt’ora. La macchina dei soccorsi ha funzionato perfettamente anche perchè, salvo qualche scena di panico prevedibile, tutto è filato liscio come l’olio e l’uomo è stato “preso in tempo”, salvandosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA