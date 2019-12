Sanremo 2020, nomi cantanti in gara/ Chi sono? La lista ufficiale svelata da Amadeus

Forse spinto dal gossip e dalle rivelazioni di Chi, Amadeus ha pensato bene di anticipare i tempi e rivelare i nomi dei concorrenti di Sanremo 2020. In un primo momento si era parlato del 6 gennaio come data scelta per l’annuncio e la presentazione dei big in gara alla prossima edizione della kermesse canora, proprio in occasione di una puntata speciale de I Soliti Ignoti ma, a quanto pare, i piani sono cambiati e il conduttore ha rivelato a Repubblica la lista completa dei concorrenti di Sanremo 2020 all’insegna del rock e dei talent rivelando nomi che, secondo il padrone di casa, possano finire subito in classifica o tra i più scaricati dal pubblico e dagli utenti. Amadeus promette poi che la puntata speciale del suo quiz show ci sarà e che in quella serata saranno gli stessi big a presentare i propri brani rivelandone il titolo. Ma chi c’è tra i concorrenti di Sanremo 2020?

I NOMI DEI BIG A SANREMO 2020, CHI SONO? ECCO LA LISTA UFFICIALE

Tra graditi ritorni (come quello di Marco Masini) e debutti (come Piero Pelù in solitaria), ecco la lista completa dei nomi dei big che si scontreranno al prossimo Festival di Sanremo 2020: Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Morgan e Bugo, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki. La nuova edizione della kermesse, la settantesima, prenderà il via il prossimo 4 febbraio su Rai1 proprio con la guida di Amadeus che riguarda ai cantanti scelti ha precisato a La Repubblica: “Ho badato soltanto alle canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit. Ho pensato a un Sanremo attuale, a brani da scaricare domani su Spotify, non il classico pezzo soft sanremese: sono canzoni dolci e romantiche ma hanno ritmi scatenati“. Riguardo a quello che girerà intorno alla gara vera e propria, il padrone di casa annuncia che potrebbe esserci un solo artista internazionale, magari Lady Gaga, e che al suo fianco non ci saranno le consuete conduttrici ma si alterneranno “donne con storie diverse di ieri e di oggi”. La corsa alla grande maratona festivaliera è iniziata.

