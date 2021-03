SANREMO 2021, CHI CANTA DOMANI 3 MARZO?/ Scaletta seconda serata: Big, Nuove Proposte

L’attesa in questo martedì 2 marzo 2021 è tutta rivolta a chi canta oggi al Festival di Sanremo 2021, ma tempo poche ore e l’attenzione sarà già rivolta a chi salirà sul palco nella giornata di domani. Da scaletta, i Big ad esibirsi nella seconda serata della kermesse sanremese, con inizio alle ore 20:40 su Rai Uno, saranno in tutto 13, come tredici sono del resto le canzoni in programma nella prima serata. L’elenco dei cantanti e dei rispettivi brani in programma mercoledì 3 marzo è il seguente: Bugo, “E invece sì“; Ermal Meta, “Un milione di cose da dirti“; Extraliscio feat. Davide Toffolo, “Bianca luce nera“; Fulminacci, “Santa Marinella“; Gaia, “Cuore amaro“; Gio Evan, “Arnica“; La Rappresentante di Lista, “Amare“; Lo Stato Sociale, “Combat Pop“; Malika Ayane, “Ti piaci così“; Noemi, “Glicine“; Orietta Berti, “Quando ti sei innamorato“; Random, “Torno a te“, Willie Peyote, “Mai dire mai (La locura)“.

SANREMO 2021, CANTANTI IN GARA SECONDA SERATA 3 MARZO

L’ordine d’uscita dei cantanti in gara verrà diffuso soltanto a poche ore dall’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Si tratta di una discriminante non di poco conto: il sorteggio, infatti, stabilirà chi si esibirà prima degli altri, così sfruttando una maggiore visibilità rispetto a chi sale sul palco a tarda ora e dovrà scontare anche la fatica dell’attesa. Anche la seconda serata del Festival non sarà dominata unicamente dalle esibizioni dei Big: inserite in scaletta ci sono anche le esibizioni delle quattro Nuove Proposte che non si sono esibite martedì. Si tratta di Davide Shorty con il brano “Regina“, di Dellai con la canzone “Io sono Luca“, Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te” e Wrongonyou con “Lezioni di volo“. Ricordiamo che per quanto riguarda il torneo dei Big, così come per la prima serata, a disegnare integralmente la classifica provvisoria saranno i voti della giuria demoscopica, un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica.



