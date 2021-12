Sanremo 2022, Amadeus annuncia big al Tg1/ Diretta streaming Rai1: oggi nomi cantanti

Dopo indiscrezioni e anticipazioni, il momento della verità per il Festival di Sanremo 2022 è arrivato. La lista dei big sarà svelata oggi, sabato 4 dicembre 2021, dal conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus. Dunque, conosceremo i nomi dei 22 cantanti in gara della 72esima edizione del Festival nel corso dei due collegamenti previsti nell’edizione del Tg1 delle ore 20 condotta da Francesco Giorgino. Non si tratta evidentemente della lista completa, visto che sono 24 i concorrenti, ma gli altri due, coloro che si aggiungeranno, arriveranno da Sanremo Giovani. Amadeus avrebbe dovuto svelarli tutti in seguito, ma viste le voci sui nomi degli artisti big in gara a Sanremo la Rai ha deciso di fare una scelta diversa, cioè di cambiare il regolamento e consentire al conduttore di annunciare quando voleva la lista definitiva.

Sanremo 2022, chi sono cantanti in gara/ "Chi" svela nomi: Emma, Elisa, Aka7even e...

Un cambio di regolamento fatto in corsa proprio per evitare che l’effetto sorpresa svanisse del tutto, anche perché molti dei nomi circolati nei giorni scorsi – e anticipati dal settimanale Chi – dovrebbero essere presenti tra quelli che verranno annunciati stasera.

SANREMO 2022, CHI SONO I CANTANTI IN LIZZA

La lista dei big comprenderà nomi molto affermati della musica italiana e artisti in vista negli ultimi mesi, così come qualche nome meno noto al grande pubblico, ma con numeri importanti grazie al seguito di giovani. Negli ultimi giorni sono stati fatti i nomi di Emma Marrone, Elisa, Boomdabash, Aka7even, pare certo Sangiovanni, dovrebbero esserci anche Rkomi, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro, Tecla con Alfa, Il Tre e Ariete. In lizza anche Gianni Morandi, inoltre potrebbe esserci anche Casadilego.

Amadeus "Quota rosa predefinita a Sanremo? No"/ "Non scelgo canzoni in base al s*sso"

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, tra i papabili ci sono anche Achille Lauro, The Kolors, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Fast Animals Slow Kids. Forse potrebbero trovare spazio Gaia, Margherita Vicario e Ana Mena. Dodici big si esibiranno durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022, gli altri dodici nella seconda, quindi canteranno tutti insieme giovedì, mentre il giorno successivo ci saranno le Cover. Il momento della verità sui nomi presenti nella lista dei big, però, arriverà nelle prossime ore.

NOMI BIG SANREMO 2022 IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Sono previsti due collegamenti di Amadeus durante il Tg1, che potrà essere seguito in diretta tv su Rai 1 e streaming video a partire dalle ore 20:00 per scoprire i nomi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. In quest’ultimo caso è disponibile RaiPlay, a cui si può accedere tramite pc, tablet o smartphone cliccando qui. Ma per questi ultimi due tipi di dispositivi è disponibile l’apposita app.

Tracy Spencer, regina degli anni ‘80/ Quando con “Run to me” vinse il Festivalbar '86





© RIPRODUZIONE RISERVATA