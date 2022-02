Sanremo 2022, palco esterno galleggiante/ “Una location illuminata tutta notte”

Il Festival di Sanremo 2022 avrà anche un palco fluttuante, galleggiante, sull’acqua. Lo ha annunciato nella giornata di ieri il conduttore dello show, Amadeus, nella prima conferenza stampa in vista appunto dell’avvio della 72esima kermesse musicale dalla città dei Fiori. “La presenza di Costa Toscana davanti a Sanremo è un sogno che si realizza – ha detto il presentatore Rai, come si legge sul sito dell’Adnkronos.it – il sogno di un palco sull’acqua l’avevo dall’anno scorso ma non fu possibile per la pandemia. Quest’anno invece il nostro palco esterno sarà su una nave, una cosa mai accaduta nella storia del festival di Sanremo”.

Il conduttore ha presentato gli sponsor principali che accompagneranno l’evento quest’anno, ed ha sottolineato che la simbiosi fra lo show e la pubblicità avvenuta con “soluzioni perfette per il festival. Oltre alla nave, bellissima location e stupenda tutta illuminata anche di notte – ha aggiunto – abbiamo il green carpet di Plenitude-Eni. E sinceramente credo che il tappeto verde davanti al Teatro Ariston sia uno degli ingressi più belli che ci sono mai stati al festival”. La Costa Toscana davanti a Sanremo dovrebbe ospitare eventi molto simili a quelli che si sono tenuti in piazza Colombo tre anni fa con il Nutella Stage, quindi ospitate, dirette televisive e radiofoniche, vari show collaterali e via discorrendo.

SANREMO 2022, NON SOLO AMADEUS, TAGLIAVIA: “SODDISFATTI DEGLI INTROITI PUBBLICITARI”

Alla vigilia del Festival, oltre ad Amadeus, ha parlato anche l’amministratore delegato della società che gestisce i contratti pubblicitari, Gian Paolo Tagliavia, che alla domanda sugli introiti pubblicitari ha replicato dicendo: «Posso anticipare che siamo soddisfatti, che Sanremo tira, che gli spazi pubblicitari sono andati sold out e che “faremo di più rispetto all’anno scorso, con uno show più ricco”».

Quest’anno il Festival di Sanremo 2022 non avrà il main sponsor Tim, ma ha stretto accordi con grandissime aziende come i già citati sopra Costa Crociere, Suzuki ed Eni Planitude, tutti accomunati da una visione green del mondo: Costa ha infatti portato a Sanremo la sua nave alimentata a gas naturale liquido, mentre Suzuki sponsorizzerà i suoi veicolo elettrici, ed Eni ha installato il tappeto verde fuori dall’Ariston, che quest’anno sostituirà il classico red carpet.

