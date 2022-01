Iva Zanicchi “Milva mi è stata vicina quando avevo il Covid”/ “A Sanremo la omaggerò”

Iva Zanicchi, in gara al Festival di Sanremo 2022, è intervenuta in collegamento audiovisivo e in qualità di ospite speciale nel corso della diretta di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 31 gennaio. L’artista ha innanzitutto svelato un retroscena: “Ho riti scaramantici che non si cambiano, sono sempre quelli. Una persona a me molto cara mi ha portato del sale, che tiene distanti le negatività”.

Poi, un passaggio sulla sua scelta per la serata delle cover, la quarta di questo Festival: “Io ho voluto partecipare con il brano ‘Canzone’ di Don Backy e fare un omaggio a Milva che ha portato la sua arte in tutti i Paesi del mondo, addirittura con Astor Piazzolla, ma è stata un pochino dimenticata. Lei era la cantante preferita di mia madre e ho sentito il bisogno di omaggiarla. Inoltre, devo rivelare che quando ho avuto il Covid e mi trovavo in ospedale lei mi mandava messaggini, mi è stata vicina, è stata molto carina”.

IVA ZANICCHI: “SE VINCO SANREMO, VADO A DOMENICA IN IN COSTUME DA BAGNO!”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Iva Zanicchi ha rivelato che “ieri sera al ristorante ho fatto i complimenti a La Rappresentante di Lista, ragazzi ai quali ho detto che mi piace molto la loro canzone. Questa mattina loro sono stati molto carini e mi hanno fatto arrivare una pianta fiorita. Io sono innamorata dei giovani, tifo per loro. Certo, vorrei vincere io… Battute a parte, mi piacerebbe vincesse un giovane che portasse in giro per l’Europa la musica italiana. Immagina una nonna che va in Europa… Ne parlerebbero tutti!”.

Al Festival di Sanremo 2022 Iva Zanicchi porta “una canzone d’amore, non di erotismo. Si intitola ‘Voglio amarti’, parla di amore vero, senza confini, senza distinzioni”. Infine, una promessa alla stregua di quella che fece Sabrina Ferilli prima dello scudetto vinto dalla squadra di calcio della Roma nel 2001: “Se vinco Sanremo, mi presento a Domenica In in costume da bagno!”.



