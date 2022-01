Sanremo 2022, Festival news/ Ultime notizie: dai Maneskin a Fiorello, cosa accadrà

Quando mancano ormai solo 24 ore all’inizio del Festival di Sanremo 2022, scopriamo insieme alcune curiosità relative alla kermesse musicale più famosa d’Italia. La prima cosa da sapere è che anche quest’anno ci sarà sul palco dell’Ariston, Fiorello. Fino all’ultimo la presenza dello showman siciliano era in forse, ma sabato notte il mitico Fiore è stato avvistato proprio in quel di Sanremo, ponendo quindi fine alle voci. Ci sarà Fiorello e ci saranno anche i Maneskin. I vincitori dell’edizione 2021 dello show, protagonisti indiscussi di un anno a dir poco magnifico, saranno fra i super ospiti del festival, e insieme a loro ci saranno anche Checco Zalone, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Meduza, quindi Luca Argentero, Lino Guanciale, Anna Valle, Raoul Bova, Gaia Girace, Margherita Mazzucco, per un parterre davvero importante.

Achille Lauro, “Domenica”, canzone di Sanremo 2022/ Superstar sulle orme dei Maneskin

Chi invece non ci sarà sono le Nuove proposte, visto che Amadeus, che oltre a condurre il Festival ne è anche il direttore artistico, ha deciso di eliminare la sezione, lasciando solamente la gara dei Big: “Ho tolto la sezione Nuove Proposte – aveva raccontato lo stesso Ama, motivando la sua scelta – perché vedo che questi ragazzi salgono sul palco dell’Ariston ma nessuno se li fila, sembra quasi dar loro la gioia di poter dire che sono andati a Sanremo ma poi non succede niente. Meglio portarli tra i Big”.

Giovanni Truppi, “Tuo padre, mia madre, Lucia” canzone Sanremo 2022/ La scommessa di Amadeus

FESTIVAL DI SANREMO 2022, NEWS E ULTIME NOTIZIE: NON CI SARA’ PIU’ IL VOTO DELL’ORCHESTRA

Altra tagliola è quella caduta sul voto dell’orchestra. E’ stata infatti eliminata la relativa giuria così come quella esclusivamente dei giornalisti che si è divisa invece in carta stampata-tv, Radio e Web.

Inoltre il nuovo regolamento non prevede più l’eliminazione dei cantanti, che si esibiranno quindi fino alla fine dell’ultima serata di sabato. Infine, come alcuni di voi avranno già notato, è stato confermato anche per quest’anno il PrimaFestival, striscia che va in onda dopo il Tg1, inerente curiosità, retroscena, gossip ed esclusive sul Festival: è scattato precisamente sabato sera, 29 gennaio 2022, ed è condotto da Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto.

Rkomi, “Insuperabile” canzone Saremo 2022/ Riff dei Depeche Mode, l'analisi del brano

© RIPRODUZIONE RISERVATA