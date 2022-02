Sanremo 2022, serata cover e duetti/ Scaletta cantanti e diretta: oggi Maria Chiara Giannetta

Sanremo 2022: anticipazioni e diretta quarta serata 4 febbraio: arrivano le cover e duetti

Venerdì 4 febbraio, alle 20.40, Raiuno trasmette la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2022 che continua a raccogliere consensi e successo. Amadeus, dopo aver avuto al proprio fianco Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, questa sera, avrà accanto una delle giovani attrici più amate dal pubblico. Sul palco del Teatro Ariston, per tutta la serata che si preannuncia abbastanza lunga, ci sarà Maria Chiara Giannetta.

Beppe Vessicchio presente a Sanremo 2022?/ "Negativo al Covid, provo a farcela..."

Dopo aver conquistato il cuore del pubblico interpretando la capitana dei carabinieri Anna Olivieri nella fiction Don Matteo che tornerà in onda prossimamente, Maria Chiara Giannetta è pronta a portare a casa anche gli applausi del pubblico di Sanremo 2022. A lei toccherà presentare i 25 cantanti in gara, ma anche intrattenere il pubblico come hanno fatto le sue colleghe nelle tre serate precedenti.

Gianluca Grignani, lite su Cover con Irama a Sanremo 2022?/ "Stasera si presenterà?"

Gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo 2022

La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 avrà tanti ospiti musicali, protagonisti dei duetti che vedranno gli artisti in gara esibirsi sulle note di una cover. Da Gianluca Grignani a Loredana Bertè, da Nek a Malika Ayane, da Arisa a Fiorella Mannoia, sono tantissimi gli artisti che, questa sera, canteranno sul palco del Teatro Ariston regalando un momento magico al pubblico. Spazio, tuttavia, anche ad altri ospiti.

Per la presentazione della nuova fiction “Noi”, adattamento italiano di “This is us”, Amadeus accoglierà Lino Guanciale. In collegamento dalla nave, dopo Colapesce-Di Martino, Ermal Meta e Gaia, ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari.

Francesca Michielin, duetto con Emma/ Diventa direttrice d'orchestra e scrittrice...

Fiorello torna a Sanremo 2022?

Dopo aver incollato davanti ai teleschermi milioni di telespettatori durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022, Fiorello tornerà sul palco del Teatro Ariston? Una domanda a cui, per il momento, non c’è una risposta. Non si sa, infatti, se Fiorello abbia già concluso la propria avventura all’Ariston per il terzo anno consecutivo o se tornerà a sorpresa questa sera o durante la finalissima di domani.

Senza la presenza di Fiorello, questa sera mancherà la parte ironica. Se, infatti, mercoledì il compito di divertire il pubblico è stato affidato a Checco Zalone e ieri a Drusilla Foer che, con la sua ironia, ha convinto tutto, questa sera sarà concesso spazio solo alla musica e ai tanti artisti che si alterneranno sul palco del Teatro Ariston nel corso della serata.

La scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2022: cover e duetti

I 25 big in gara a Sanremo 2022, questa sera, si esibiranno sulle note di 25 cover scelte personalmente. Alcuni si esibiranno in duetto con un o più artisti mentre altri si presenteranno sul palco da soli. Ecco la scaletta della serata non in ordine di esecuzione:

1° Cantante – NOEMI

2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela

3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli

4° Cantante – LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants

5° Cantante – SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia

6° Cantante – EMMA con Francesca Michielin

7° Cantante – GIANNI MORANDI con MOUSSE T.

8° Cantante – ELISA

9° Cantante – ACHILLE LAURO con Loredana Bertè

10° Cantante – MATTEO ROMANO con Malika Ayane

11° Cantante – IRAMA con Gianluca Grignani

12° Cantante – DITONELLAPIAGA e RETTORE

13° Cantante – IVA ZANICCHI

14° Cantante – ANA MENA con Rocco Hunt

15° Cantante – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo,

Margherita Vicario e Ginevra

16° Cantante – MASSIMO RANIERI con Nek

17° Cantante – MICHELE BRAVI

18° Cantante – MAHMOOD&BLANCO

19° Cantante – RKOMI con Calibro 35

20° Cantante – AKA 7EVEN con ARISA

21° Cantante – HIGHSNOB & HU Con Mr. Rain

22° Cantante – DARGEN D’AMICO

23° Cantante – GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

24° Cantante – FABRIZIO MORO

25° Cantante – TANANAI con Rosa Chemical



© RIPRODUZIONE RISERVATA