Sanremo 2023, Amadeus annuncia nuovi ospiti/ Annalisa, Achille Lauro, Piero Pelù e…

Mancano poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2023, in onda dal 7 all’11 febbraio, e le sorprese sembrano non finire mai. Gli annunci di Amadeus rappresentano ormai un rituale di questa trepidante attesa e, oltre al Tg1 nel corso del quale spesso interviene per annunci bomba, il conduttore questa volta sbarca su TikTok. E lo fa pubblicando il primo video sul profilo ufficiale di Sanremo 2023, da poco aperto sulla nota piattaforma.

“Ciao a tutti da Amadeus e benvenuti nel profilo ufficiale di Sanremo“. E, a seguire, arriva un altro importantissimo annuncio che certifica la presenza di nuovi ospiti alla kermesse: “Sapete che ci sono tre palchi. Il palco dell’Ariston, il palco sulla nave, ma c’è un palco pazzesco a 100 metri dall’Ariston in piazza Colombo, dove si esibiscono tutte le sere dei cantanti, con collegamenti dall’Ariston: Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Renga e Nek cantano insieme. Questo è uno scoop solo per voi e riguarda il Festival di Sanremo“.

Amadeus, dunque, ha tutta l’intenzione di stupire, come ci ha abituati negli ultimi anni, e costruire un cast sorprendente per il Festival di Sanremo 2023. Oltre ai Big in gara all’Ariston e agli ospiti sul palco galleggiante (Salmo, Fedez, Guè Pequeno e Takagi & Ketra), ci sarà dunque spazio anche per un terzo palco esterno con numerosi e amati artisti: l’accoppiata Francesco Renga/Nek è destinata a stupire, Achille Lauro è ormai una certezza dei Festival targati Amadeus, Pierò Pelù è quasi una sorpresa mentre Annalisa e La Rappresentante di Lista tornano a Sanremo dopo il successo degli ultimi anni.

La macchina organizzativa del Festival si sta muovendo energicamente e sono arrivati altri importanti annunci. Oltre a Gianni Morandi e Chiara Ferragni, Amadeus avrà come co-conduttrici Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu. Super-ospiti internazionali saranno i Black Eyed Peas, ma a Sanremo torneranno anche Massimo Ranieri e Al Bano, oltre al già citato Gianni Morandi, che si esibiranno per la prima volta insieme. Spazio, poi, all’attesa reunion dei Pooh. Gli ingredienti per imbastire uno show sorprendente ci sono proprio tutti.

