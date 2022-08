Sanremo 2023: Annalisa, Al Bano e Fedez/ I primi cantanti e ospiti di Amadeus

Sanremo 2023 al via a febbraio 2023: le prime anticipazioni tv

A diversi mesi di distanza dalla data del via alla nuova edizione del Festival di Sanremo, ovvero Sanremo 2023, spuntano le prime anticipazioni tv su quella che si preannuncia essere la kermesse musicale più attesa del nuovo anno in arrivo. In un intervento registrato al TG1, in particolare, il riconfermato direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, in vista del suo quarto contest della canzone italiana consecutivo ha anticipato le date dell’evento ligure che si terrà al Teatro Ariston e poco prima della primavera 2023, ovvero dal 7 all’11 febbraio 2023. Ma non è tutto. Rispetto al cast di Sanremo 2023 è trapelato inoltre che Amadeus ha ingaggiato Chiara Ferragni come co-conduttrice al suo fianco, per la prima ed ultima serata del Festival. E in questi giorni, come se non bastasse già spuntano i primi nomi dei papabili concorrenti musicisti e cantanti che si sfideranno a colpi di note sul palco del Teatro Ariston.

Lo spiffero giunge tra le pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, Chi Magazine, dove in particolare emerge che il direttore artistico voglia garantire ai telespettatori di Rai 1 uno spettacolo basato sul confronto generazionale. Secondo quanto ripreso dalla fonte, Amadeus avrebbe cominciato ad ascoltare le canzoni candidate alla gara sanremese a partire dallo scorso maggio 2022, in netto anticipo quindi rispetto ai tempi consuetudinari previsti per Sanremo.

Annalisa tra i primi concorrenti di Sanremo 2023

E tra i primi nomi dei protagonisti di Sanremo 2023 c’è l’ex Amici, Annalisa, che quest’estate spopola nelle classifiche musicali con il singolo Tropicana in duetto con Boomdabash. Tra gli altri artisti che vedremo sul palco spuntano anche l’ultimo classificato a Sanremo 2022, Tananai, e ancora il poeta urbano campano Rocco Hunt, che in collaborazione con Lola Indigo e Elettra Lamborghini infiamma l’estate italiana 2022 con il singolo Caramello. Ed è previsto anche il ritorno a Sanremo di Al Bano Carrisi, reduce da un clamoroso dietrofront mediatico che lo ha visto rivalutare in negativo il profilo del premier russo Vladimir Putin rispetto all’attacco sferrato all’Ucraina e alla guerra che ne è conseguita.

Sul palco di Sanremo 2023 potrebbe registrarsi la partecipazione di Fedez, ma non in qualità di concorrente: non si esclude che il rapper milanese possa presenziare all’evento come ospite speciale, anche insieme a Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival.











