Vincitore La Corrida 2024, Federica Uliano incanta i fan

Chi è il vincitore de La Corrida 2024? Amadeus sta per chiudere uno dei suoi primi programmi sul NOVE. Tanti sono stati i concorrenti in gara, e come vuole il programma, tanti sono stati anche i fischi per le esibizioni più esilaranti. La finale de La Corrida 2024 arriva proprio la sera di Natale, per un 25 dicembre all’insegna delle risate e perchè no, anche della commozione. Ebbene sì, perchè tra i tanti concorrenti che si lasciano andare sul palco con tanta ironia, ci sono anche coloro che si stanno impegnando tantissimo per mostrare il loro talento.

È il caso, ad esempio, della bravissima Federica Uliano, che già nelle scorse puntate aveva conquistato il cuore del pubblico con “Nothing Compares 2 U“, una canzone che ha fatto la storia della musica e cantata originariamente da Sinéad O’Connor, scomparsa prematuramente nel 2023. Federica Uliano è in lizza per la corona alla finalissima de La Corrida, tanto che nell’ultima puntata ha lasciato di stucco i telespettatori con una magnifica interpretazione di Hallelujah di Jeff Buckley, canzone dolce, profonda e struggente allo stesso tempo interpretata dapprincipio da Leonard Cohen.

Vincitore La Corrida 2024, i nomi dei favoriti tra cantanti e imitatori eccezionali: il pronostico

Candidato ad essere Vincitore La Corrida 2024 anche Peppe Da Avellino, un artista eccentrico specializzato nel riprodurre in maniera perfetta i versi degli animali. Si tratta di una dote che il programma conosce bene, e che riesce sempre a conquistare il pubblico sia da casa che in studio. Sul podio potrebbe salire anche un polistrumentista, Vincenzo Crapa, autodidatta che sa suonare ben 4 strumenti nello stesso momento. Lui, famoso su YouTube, incarna perfettamente il proposito dello show, rappresentando sè stesso con ironia e passione allo stesso tempo. I fan vedono tra i tre finalisti anche il Batman Cantante di nome Vincenzo, e il bravissimo trasformista Andrea.

Dunque, chi vince La Corrida 2024? Saranno i cantanti, capaci di arrivare al cuore delle persone, o vinceranno coloro che portano sul palco doti meno comuni? Sarà Amadeus a svelarci il nome del Vincitore La Corrida 2024, programma che quest’anno ha segnato per lui un punto di svolta importantissimo dopo anni di onorato servizio a Rai. Per rivedere il programma in streaming è possibile collegarsi sia sulla piattaforma Discovery+, oppure su Nove.Tv, il sito ufficiale del palinsesto. Dunque, che vinca il migliore!