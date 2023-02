Sanremo 2023, Arisa e Gianluca Una coppia?/ La dedica: “Al tuo fianco…”

Sanremo 2023, Arisa e Gianluca Grignani vicini e complici: lo stato social che accende il gossip sul Festival

Manca sempre meno al via di Sanremo 2023, e intanto desta clamore mediatico la vicinanza tra Arisa e Gianluca Grignani, la “coppia” del Festival anzitempo al centro del gossip. I due presunti neo “piccioncini” vip posano in atteggiamenti intimi tra loro in una carrellata di foto che in esclusiva assoluta la cantante e insegnante di canto ad Amici 22, Arisa, condivide con il web via Instagram, con tanto di dolce dedica destinata al cantautore di Destinazione paradiso. Uno stato social pregno “d’amore”, quello che Arisa nutre verso Gianluca e la sua arte e il cantautore milanese ricambia il sentiment in una pronta e iconica reazione social. Entrambi ufficializzati tra i protagonisti di Sanremo 2023, Arisa e Gianluca Grignani duetteranno al Festival della canzone alla quarta e penultima serata sanremese, quella del 10 febbraio 2023, la gara cover. Occasione in cui Gianluca Grignani, tra i concorrenti Big in corsa per il titolo di Canzone Italiana, chiama Arisa ad unire le forze con lui in una cover sulle note di Destinazione paradiso. Il brano che nel 1995 segnava il debutto del milanese al Festival tra le Nuove proposte alla kermesse.

Deputata FdI vs Rosa Chemical: "Via da Sanremo 2023"/ "In gara p*rno e gender fluid, proteggiamo i bimbi"

“destinazioneparadiso un brano eterno scritto e interpretato da uno dei più grandi artisti del nostro tempo, davvero onorata caro @gianlucagrignaniofficial di essere al

tuo fianco in questo meraviglioso viaggio, – scrive nella sua dedica a Gianluca, Arisa, a corredo di una serie di foto che ritraggono “la coppia” del Festival in atteggiamenti intimi, tra cui un abbraccio travolgente.

Sanremo 2023: Codacons, dubbi su giuria demoscopica e giornalisti/ Rai diffidata

Gianluca Grignani ricambia la dichiarazione di Arisa, con il cuore rosso fuoco

“Spero di essere all’altezza del tuo immenso talento. #ibelieveinyou”, chiude infine la dedica social. Una dichiarazione d’amore incondizionato a Gianluca Grignani, a cui il diretto interessato replica con una sibillina emoticon a forma di cuore rosso tra i commenti social. E tra le altre reaction del web, c’é chi, in vista della festività dedicata all’amore e gli innamorati di San Valentino tra gli appassionati del Festival, é pronto a scommettere che tra i due artisti tiri aria dell’inizio di una lovestory, non solo nella musica ma anche nella vita.

Fedez sbarca a Sanremo con "Muschio Selvaggio"/ Ma l'annuncio scatena le critiche

Con la sua partecipazione a Sanremo 2023, dove é promosso con la ballad sull’abbandono subito dall’amato padre Quando ti manca il fiato , intanto, Gianluca Grignani raggiunge quota 7 Festival, sei da Big della musica made in Italy.











© RIPRODUZIONE RISERVATA