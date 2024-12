Tancredi il brano “Standing Ovation” è tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2024, il concorso canoro condotto da Alessandro Cattelan su Rai1. Cresce l’attesa per scoprire chi saranno i giovani che si aggiungeranno alla lista dei Big in gara alla 75esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo 2025 condotto quest’anno da Carlo Conti. Tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2024 in gara ritroviamo anche Tancredi Cantù Rajnoldi, noto a tutti semplicemente come Tancredi. A soli 22 anni, il cantautore milanese può vantare già diverse hit e una partecipazione alla scuola di Amici di Maria De Filippi, per intenderci l’anno che a trionfare è stata Giulia Stabile.

Tancredi è pronto a giocarsi il tutto per tutto per entrare nella rosa dei prossimi big di Sanremo 2025, ma per farlo dovrà convincere la giuria chiamata a giudicare i dodici semifinalisti che si sono conquistati l’accesso alla finale di Sanremo giovani 2024.

Tancredi a Sanremo Giovani 2024: “Standing Ovation immagini provocatorie e volutamente forzate”

Tancredi è in gara alla semifinale di Sanremo Giovani 2024 con il brano Standing Ovation. La canzone, prodotta da Giordano Colombo e dallo stesso Tancredi, è molto ironica e sarcastica e mixa sapientemente diversi generi musicali, strizzando l’occhio alla musica in voga in questi mesi. Il cantautore ha descritto così il brano in gara a Sanremo Giovani 2024: “In Standing Ovation parlo della figura degli artisti e della trappola di quando ci si atteggia da rockstar. Nella canzone racconto quello che penso attraverso immagini provocatorie e forzate”.

A RaiPlay, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha raccontato il suo percorso artistico iniziato molto presto con la composizione della prime canzoni, anche se inizialmente si è confrontato con il mondo della musica rap. Successivamente ha deciso di prendere lezioni di canto prima di lanciarsi nel districato panorama artistico italiano. Sulla sua metrica di commozione ha rivelato: “Amo scrivere senza la musica prima, per non farmi influenzare”.