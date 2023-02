Sanremo 2023, chi é il vincitore?/ Pronostico: Giorgia in Top3, con Ultimo e Mengoni

Sanremo 2023, chi é il vincitore del Festival? Giorgia con Ultimo minacciano Marco Mengoni… I dati di scommesse Eurobet

Ci siamo, nella data odierna che segna l’inizio di Sanremo 2023 si anticipa il possibile vincitore Ultimo in un ordine di arrivo che vede Giorgia e Marco Mengoni, tra i 28 Big ammessi al 73° Festival, classificati in Top 3. Condotto in prima serata da Amadeus con la collaborazione speciale di Gianni Morandi e la Top player tra gli influencer nel mondo, Chiara Ferragni, il Festival parte stasera, disputandosi dal 7 all’11 febbraio 2023, e chiama i 25 concorrenti artisti a presentare al Teatro Ariston i singoli apripista dei rispettivi nuovi album proposti dall’industria musicale made in Italy. Insomma, musica destinata a intrattenere i fruitori musicali non solo nella chiusura della stagione invernale ma anche nell’imminente stagione primavera/estate 2023. Ma chi é il vincitore di Sanremo 2023? Al quesito che in molti, in primis tra i fedeli telespettatori del Festival, ora si pongono in vista della puntata finale di Sanremo 2023, attesa per l’11 febbraio 2022, rispondono le scommesse di Eurobet.

Secondo i dati che si registrano sulla nota piattaforma di scommesse online, i bookmaker scommettono sulla vittoria di Marco Mengoni, minacciato da Giorgia e Ultimo.

Il cantautore di Ronciglione, ammesso alla gara dei 28 Big di Sanremo 2023, é il #1 tra i candidati favoriti alla vittoria del Festival, quotato a 3.50. Secondo posto, nell’ordine di arrivo di Sanremo 2023 anticipato da Eurobet, preannunciato per Ultimo e Giorgia, che minacciano di scalzare Mengoni dal primo posto, quotati in un ex aequo a 4.00. Nella Top 3, al terzo posto secondo i dati di scommesse Eurobet, habemus poi Elodie.

Elodie é in TOP 5, ma l’altro ex Amici LDA…

L’ex Amici é anticipata come la classificata terza a Sanremo 2023, con la quotazione di 9.00. Alla #4 é anticipato l’arrivo nell’ordine finale sanremese di Lazza, quotato a 11.00. A chiudere la Top5, nell’ordine di arrivo di Sanremo 2023, anticipato da Eurobet, é Colapesce e DiMartino, quotato a 15.00.

Chiaramente i dati delle scommesse Eurobet, forniti online a poche ore dalla prima serata del Festival, sono da ritenersi in continuo aggiornamento. Questo, in previsione delle cinque serate-evento che chiamano i 28 Big ammessi al Festival con le loro canzoni sanremesi, a sfidarsi a colpi di note. Un dato che in particolare emerge tra le scommesse Eurobet vede protagonista LDA. Il fenomeno pop del momento uscente di Amici 21, Big più giovane del Festival e figlio d’arte di Gigi D’Alessio nonché beniamino della Generazione zeta, é fuori dalla Top5 nell’ordine finale di Sanremo 2023 anticipata dai bookmakers, gli scommettitori Eurobet.

