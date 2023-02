Sanremo 2023 classifica: Mengoni in pole, Mr Rain ribalta con Elodie/Tendenze YouTube

Sanremo 2023, Marco Mengoni #1 per sala-stampa e YouTube

Si infiamma la polemica in corso su Sanremo 2023, relativamente alla classifica parziale dei Big stilata dalla sala-stampa, con Mr. Rain che minaccia Marco Mengoni tra le tendenze su YouTube. La prima classifica parziale del Festival della Canzone italiana- stilata dai giornalisti sulla base della prima serata di Sanremo 2023 del 7 febbraio 2023- vede in pole position Marco Mengoni, con tanto di annesse polemiche web, che contestano al grido di “la sala stampa é boomer!”. Le contestazioni degli internauti stigmatizzano che i favoriti beniamini del web -tra i Big in corsa al Festival perlopiù rappresentativi della Generazione zeta, come in particolare Mr. Rain -non siano posizionati alti per via del gusto della sala-stampa, ritenuto di parte. O meglio “un po’ troppo boomer”. Tuttavia, dopo la prima classifica sala-stampa, si registrano i dati di una seconda classificata, quella che si delinea con il debutto dei 28 Big Sanremo su YouTube, con alcuni tra questi che si fanno battaglia a suon di views con i video dei brani sanremesi. Come Marco Mengoni e Mr. Rain. E i dati della stessa si stilano alle 14:50 circa nella data odierna dell’8 febbraio 2023, all’indomani della prima serata del Festival.

Anche se Marco Mengoni occupa la #1 in entrambe le prime classificate provvisorie, Mr Rain registra un ribaltone sulla scia della polemica che coinvolge la sala-stampa del Festival. Il video musicale di Mr Rain é tra le canzoni sanremesi che entrano tra le prime 30 tendenze per la musica su YouTube Italia, minacciando così la pole position di Marco Mengoni. Questo occupando il secondo posio, ben oltre la nona posizione che Mr Rain ottiene, al di sotto delle aspettative generali dell’orecchio pubblico, nella classifica della sala-stampa.

Di seguito i dati della classifica Youtube festivaliera che si delinea sulla base delle visualizzazioni registrate dai Big in corsa a Sanremo 2023, al rilascio dei video delle canzoni sanremesi sulla piattaforma musicale:

1° Marco Mengoni

564.545

2° Mr. Rain

305.382

3° Elodie

260.629

4° Ultimo

206.272

5° Gianluca Grignani

200.770

6° Coma Cose

161.629

7° Mara Sattei

146.515

8° Cugini di Campagna

142.585

9° Anna Oxa

140.572

10° Colla Zio

77.799

11° Leo Gasmann

75.899

12° Gianmaria

67.054

13° Ariete

65.722

14° Olly 55.319

