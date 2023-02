Sanremo 2023, classifica Spotify: Mengoni svetta nel mondo/ Mr Rain tallona, Elodie..

Sanremo 2023, Marco Mengoni spopola su Spotify Global e Spotify Italy: é lui il vincitore annunciato

Debuttare al Festival sin dalla 1° serata porta vantaggio, lo sa bene Marco Mengoni, che non a caso, via Spotify, sbaraglia la concorrenza tra i 28 Big di Sanremo 2023 non solo in Italia ma anche nel resto mondo. Ebbene sì, insieme alle pole position conseguite nella prima classifica sala-stampa generale e la classifica generale data dal televoto e la giuria demoscopica, Marco Mengoni si conquista la prima posizione nella Top50 su Spotify Italia ed é al contempo la più alta nuova entrata sanremese nel mondo, nella Top Global su Spotify Global. Dati che, insieme alla #1 tra le tendenze per la musica su YouTube con il video del brano sanremese Due vite, fanno di Marco Mengoni il papabile vincitore di Sanremo 2023.

Relativamente agli ascolti su Spotify Global, Mengoni debutta alla #96 nella classifica Top Global, imponendosi come voce italiana nel mondo sulla piattaforma di streaming online. Al contempo il cantautore di Ronciglione debutta direttamente alla #1 nella Top50 su Spotify Italia. Classifica dove nel seguente ordine, in aggiornamento continuo, allo stato attuale datato 10 febbraio e alle ore 02:56 si vede -tra i classificati Big di Sanremo 2023- Elodie alla #4 minacciare la Top3 con Ultimo #3 e Mr. Rain #2 vicini alla vetta:

Marco Mengoni 1.320.229

Mr.Rain 1.284.899

Ultimo 946.581

Elodie 929.458

Coma Cose 901.510

.@mengonimarco’s “Due Vite” debuts at #96 on the global Spotify chart with 1.394 million streams following Sanremo Semi-Final. #1 in Italy. — chart data (@chartdata) February 9, 2023

Fuori dalla Top 3, oltre ad Elodie che con oltre 900mila ascolti, nelle ultime ore, si é imposta anche come la proposta di Sanremo 2023 favorita dalle radio, un una classifica delineatasi secondo i dati EarOne, habemus poi i Coma Cose.

Nella Top50 su Spotify Italia, inoltre, emerge anche un altro dato importante. Marco Mengoni é la prima proposta musicale di Sanremo 2023 a superare quota 1 milione di ascolti in riproduzione in streaming su Spotify. Un nuovo e importante traguardo per l’ex talento allievo di Morgan ad X factor Italia, che avvalora le scommesse dei bookmakers indicate sulla piattaforma Eurobet, che danno Marco -sin dal pre-Festival – come il vincitore annunciato di Sanremo 2023.

