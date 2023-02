Sanremo 2023/ Diretta streaming conferenza stampa martedì 7 febbraio

Sanremo 2023, la conferenza stampa del 7 febbraio

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2023. Oggi, martedì 7 febbraio, alle 12.00 si terrà la conferenza stampa del debutto che segna ufficialmente l’inizio della kermesse. Ieri, dopo il primo giro di tavolo, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta ha definito questo Sanremo 2023 il “festival della consapevolezza”, mentre il direttore artistico a conduttore Amadeus ha puntato l’attenzione sui grandi nomi in gara e sui superospiti.

Sanremo, i look di cantanti e conduttori: la classifica dei top e flop/ Tra polemiche e provocazioni

Se Gianni Morandi era già presente nella conferenza di lunedì 6, oggi è il giorno di Chiara Ferragni, co-conduttirce della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. La moglie di Fedez potrebbe dare qualche anticipazioni sui contenuti del suo monologo che, stando a quanto riportato da Adnkronos, dovrebbe riguardare gioie e dolori della sua esperienza di influencer, d’imprenditrice e di mamma con enorme esposizione social.

Ospiti Sanremo 2023, chi sono/ Da Blanco-Mahmood ai Maneskin: grandi nomi all'Ariston

Chi ci sarà in conferenza stampa?

Ricordiamo che tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2023 ci saranno Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione, che si esibiranno con “Brividi” e Blanco presenterà il suo nuovo singolo. Sul palco anche i Pooh: probabilmente nella conferenza stampa di oggi verranno svelati i contenuti della loro reunion. Gianni Morandi omaggerà Lucio Battisti a 25 anni dalla sua morte. Ospite anche l’attrice Elena Sofia Ricci per presentare la nuova fiction di Rai 1, “Fiori sopra l’inferno”, in onda da lunedì 13 febbraio. Nella conferenza stampa di oggi, martedì 7 febbraio 2023, sono quindi attesi il direttore artistico Amadeus, la co-conduttrice Chiara Ferragni, Gianni Morandi, il Direttore Intrattenimento di Prime Time Stefano Coletta, la vice Federica Lentini, il responsabile della IPSOS per gli aspetti legati alle giurie, e probabilmente anche la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli.

LEGGI ANCHE:

Sanremo: scade convenzione Rai per il festival/ Striscia indaga sul bando pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA