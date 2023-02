Sanremo 2023, finale/ Diretta, scaletta e vincitore: omaggio a Lucio Dalla

Festival di Sanremo 2023, finale: diretta e anticipazioni

Il giorno della finalissima del Festival di Sanremo 2023 è finalmente arrivato. Oggi, sabato 11 febbraio, alle 20.40, Raiuno trasmette la quinta ed ultima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo al termine della quale sarà eletta la canzone vincitrice. Sarà una serata importantissima per i cantanti in gara, ma anche per Amadeus e Gianni Morandi che, dopo aver convinto tutti con un grande spettacolo offerto durante le prime quattro serate, sono pronti a stupire ancora una volta i telespettatori e il pubblico del Teatro Ariston.

Sul palco si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara e a presentarli, insieme ad Amadeus e Morandi ci sarà nuovamente Chiara Ferragni. dopo essere stata la protagonista della prima serata con i suoi abiti studiati nei minimi dettagli e con il suo monologo, la Ferragni torna all’Ariston per conquistare la scena anche della finalissima.

Gli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2023

La finale di Sanremo 2023 sarà lunga e ricca di musica offerta non solo dagli artisti in gara, ma anche dagli ospiti che hanno accettato l’invito di Amadeus all’Ariston. Grande attesa per l’arrivo di uno dei gruppi internazionali più amati all’estero, ma anche in Italia. All’Ariston, infatti, arrivano i Depeche Mode che presenteranno il loro ultimo singolo, Ghost Again. Spazio, poi, alla grande musica italiana con due artisti magistrali come Gino Paoli e Ornella Vanoni mentre a Gianni Morandi è affidato l’omaggio a Luco Dalla.

Sul Suzuki stage ci sarà Achille Lauro mentre sulla Costa risuonerà la musica di Salmo. Confermato il Zelensky che sarà trasmesso solo al termine dell’esibizione di tutti i 28 cantanti in gara e che sarà seguito dall’intervento musicale del gruppo ucraino degli Antytila.

La scaletta dei cantanti della finale del Festival di Sanremo 2023

Durante la finale del Festival di Sanremo 2023 si esibiranno tutti i 28 cantanti che saranno votati dal pubblico con il televoto. Al termine, ci sarà una classifica e si aprirà nuovamente il televoto per eleggere il vincitore assoluto della 73esima edizione del Festival. Ecco la scaletta in ordine di uscita dei cantanti.

Elodie – Due

Colla Zio – Non mi va

Mara Sattei – Duemilaminuti

Tananai – Tango

Colapesce Dimartino – Splash

Giorgia – Parole dette male

Modà – Lasciami

Ultimo – Alba

Lazza – Cenere

Marco Mengoni – Due vite

Rosa Chemical – Made in Italy

Cugini di Campagna – Lettera 22

Madame – Il bene nel male

Ariete – Mare di guai

Mr. Rain – Supereroi

Paola & Chiara – Furore

Levante – Vivo

LDA – Se poi domani

Coma_Cose – L’addio

Olly – Polvere

Articolo 31 – Un bel viaggio

Will – Stupido

gIANMARIA – Mostro

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Shari – Egoista

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Sethu – Cause perse











