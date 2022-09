Sanremo 2023: Gigi D’Alessio e LDA insieme/ Amadeus chiede Britney Spears ospite

Gigi D’Alessio e LDA concorrenti in coppia a Sanremo 2023? La voce si fa sempre più insistente

Quando si fa sempre più vicina la data di partenza dell’atteso Festival di Sanremo 2023, che si terrà al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023 e verrà trasmesso in diretta su RaiUno, si fa sempre più incessante la voce secondo cui tra i papabili artisti in lizza per il posto di concorrente alla kermesse ligure vi siano in pole position Gigi D’Alessio e il figlio Luca D’Alessio in arte LDA. Quest’ultimo, il terzo figlio che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie Carmela Barbato, ha appena conquistato la piattaforma musicale VEVO, dove ha rilasciato i video delle live sessions registrate sulle note dei singoli Quello che fa male e Bandana, entrambi estratti dal primo album in carriera eponimo -LDA- e certificati disco d’oro FIMI: il primo singolo ha inoltre conseguito la certificazione di disco di platino, rendendo LDA il detentore del record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo, nella storia di Amici di Maria De Filippi. Dopo il rilascio dell’album e i singoli di debutto e il successo conseguito ad Amici 21, LDA potrebbe unirsi al padre Gigi D’Alessio, sul palco di Sanremo 2023, reduce dal sold-out raggiunto alla data live di apertura dell’evento di due date, dedicato al trentennale della carriera di D’Alessio senior, il Gigi uno come te: 30 anni insieme.

LDA conquista VEVO/ Il nuovo traguardo dopo Amici 21!

Ad avvalorare l’ipotesi secondo cui padre e figlio d’arte potrebbero essere tra i principali candidati in lizza per la partecipazione a Sanremo 2023 come concorrenti è la procrastinazione del primo tour del cantautore di Quello che fa male. Originariamente previsto in partenza nell’autunno 2022, il debutto di LDA live viene in queste ore posticipato al mese d aprile 2023, quindi al “dopo-Festival”, quando cioè Sanremo 2023 si sarà già concluso a febbraio 2023. Motivo per cui viene facile pensare che, di comune accordo preso tra LDA, il team management e la casa discografica Columbia ( Sony music Entertainment), l’ex Amici 21 possa riattivarsi sul palco ai live-concert per promuovere il preannunciato secondo album in cantiere, dopo la supposta partecipazione al Festival di Sanremo, dove con il giovane fenomeno pop potrebbe esserci anche il padre e cantante di Mon amour, come suo diretto “rivale” o magari -a grande richiesta dai fan dei due cantanti D’Alessio- per un duetto inaspettato.

LDA live rinviati:"Motivi indipendenti dalla mia volontà"/ C'entra Sanremo 2023?

In un intervento registrato in tv, in confidenza con Paolo Bonolis, Gigi D’Alessio ha in passato elogiato il talento allo stato grezzo del terzogenito LDA, quando quest’ultimo era un bambino e non avrebbe mai immaginato che il successo lo avrebbe travolto da giovanissimo con la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi: “Tu pensa che Luca adesso ha due anni e mezzo. Ed è nato veramente tra un concerto e l’altro, eh. Io tornavo dall’Australia e ho avuto la fortuna di vederlo nascere. Il giorno dopo sono ripartito per gli Stati Uniti. Altrimenti nemmeno avrei assistito al parto, alla nascita di Luca. La cosa più bella è che quel bambino lì, vedi? Te lo dico a distanza di una quindicina d’anni, diventerà uno dei più grossi musicisti. […] Perché è un qualcosa di eccezionale. Guarda, mi imbarazza la sua musicalità”.

Amici 22 'snobba' LDA, Alex, Albe: scoppia la polemica/ Fan all'attacco: "Dove sono?"

Sanremo 2023: al fianco di Amadeus anche Britney Spears, oltre a Gianni Morandi e Chiara Ferragni?

Inoltre, fonti insider, vicine all’organizzazione del Festival di Sanremo 2023 vedrebbero Amadeus intento a ingaggiare come ospite musicale della kermesse, Britney Spears. La cantante americana, reduce dalla sentenza emanata dal giudice Brenda Penny alla Superior Court di Los Angeles, che l’ha liberata dalla “conservatorship” -l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire e per cui è stata vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears, dal 2008 al 2021 – ha da poco segnato il suo ritorno sulle scene rilasciando Hold me closer, il singolo del duetto che Elton John ha fortemente voluto con lei. Il nuovo singolo di Elton John e Britney Spears, dal genere piano dance pop, fonde la reginetta e il baronetto del pop in un’unione magica, caratterizzata dallo stile che ha contraddistinto la cantante negli ultimi anni di attività, il dance pop, e l’elemento più rappresentativo della musica dell’artista britannico, il pianoforte. E mentre sale l’attesa per il rilascio del video ufficiale di Hold me closer -come riporta Novella 2000 – Amadeus potrebbe aver già ultimato le selezioni delle canzoni e i concorrenti di Sanremo 2023, avviatesi già a partire da giugno 2022 . In aggiunta, al Teatro Ariston presenzieranno Chiara Ferragni e Gianni Morandi, come ospiti al fianco del conduttore al timone dell’evento: l’influencer è attesa alla prima e all’ultima diretta serale e il cantante è previsto come ospite fisso, a Sanremo 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA